Juventus je ostvario ubedljivu pobedu protiv Pize rezultatom 4:0 u Seriji A, prekinuvši niz od četiri utakmice bez pobede.
28. kolo
SERIJA A! Važna i ubedljiva pobeda Juventusa!
Slušaj vest
Otpor Pize slomio je Kambijazo u 54. minutu, posle asistencije Jildiza, da bi Tiram u 65. duplirao prednost.
Fiorentina - Juventus Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Jildiz je stigao da se upiše i u strelce, pošto je u 75. minutu prevario Nikolasa Andradea. Konačan rezultat u četvrtom minutu nadoknade postavio je Boga.
Juve je slavio prvi put posle četiri utakmice "posta" i sada je šesti sa 50 bodova.
Piza je zakucana za dno sa samo jednom pobedom i ukupno 15 poena, koliko ima i Verona.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši