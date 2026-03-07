Slušaj vest

Fudbaleri Juventusa savladali su Pizu sa 4:0, u meču 28. kola italijanske Serije A.

Otpor Pize slomio je Kambijazo u 54. minutu, posle asistencije Jildiza, da bi Tiram u 65. duplirao prednost.

Fiorentina - Juventus Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Jildiz je stigao da se upiše i u strelce, pošto je u 75. minutu prevario Nikolasa Andradea. Konačan rezultat u četvrtom minutu nadoknade postavio je Boga.

Juve je slavio prvi put posle četiri utakmice "posta" i sada je šesti sa 50 bodova.

Piza je zakucana za dno sa samo jednom pobedom i ukupno 15 poena, koliko ima i Verona.

Ne propustiteOstali sportoviBRAVO! Radnički iz Kragujevca u četvrtfinalu Kupa Evrope!
DAR_7255 copy.jpg
KošarkaOBRADOVIĆ OPREZAN PRED KLUŽ: Neće biti lako zbog emotivnog i fizičkog pražnjenja na meču sa Bajernom
ZVEZDA-BORAC-KUP_09.JPG
Ostali sportoviNIKOLA TOPIĆ NASTAVLJA DA DOMINIRA! Nova brutalna partija srpskog košarkaškog bisera! (VIDEO)
Nikola Topić
TenisĐOKOVIĆ VEĆ SAZNAO RIVALA: Amerikanac srpskog porekla čeka Novaka!
Novak Đoković

BONUS VIDEO:

Slavlje fudbalera OFK, čuje se Mijate, odlazi na snimku Izvor: МONDO/Dušan Ninković