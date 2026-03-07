Slušaj vest

Fudbaleri Juventusa savladali su Pizu sa 4:0, u meču 28. kola italijanske Serije A.

Otpor Pize slomio je Kambijazo u 54. minutu, posle asistencije Jildiza, da bi Tiram u 65. duplirao prednost.

Fiorentina - Juventus Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Jildiz je stigao da se upiše i u strelce, pošto je u 75. minutu prevario Nikolasa Andradea. Konačan rezultat u četvrtom minutu nadoknade postavio je Boga.

Juve je slavio prvi put posle četiri utakmice "posta" i sada je šesti sa 50 bodova.

Piza je zakucana za dno sa samo jednom pobedom i ukupno 15 poena, koliko ima i Verona.

