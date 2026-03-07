Barselona je pobedila Atletik Bilbao sa 1:0, a gol je postigao Lamin Jamal. Ova pobeda donosi im prednost na vrhu La Lige.
27. kolo
JAMAL MAJSTORIJOM UTIŠAO BILBAO! Barselona pobegla Realu na vrhu La Lige!
Fudbaleri Barselone pobedili su u gostima Atletik Bilbao sa 1:0 u meču 27. kola španske La Lige.
Gol odluke postigao je Lamin Jamal 68. minutu utakmice.
Dani Olmo povreda na meču Barselona - Atletiko Madrid Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Bagu Blanco / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia, Javier Borrego / AFP / Profimedia
Barselona je na prvom mestu na tabeli sa 67 bodova, dok je Bilbao poražen 12. put u sezoni i drži deveto mesto sa 35 bodova.
