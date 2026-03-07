Slušaj vest

Fudbaleri Barselone pobedili su u gostima Atletik Bilbao sa 1:0 u meču 27. kola španske La Lige.

Gol odluke postigao je Lamin Jamal 68. minutu utakmice.

Dani Olmo povreda na meču Barselona - Atletiko Madrid Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Bagu Blanco / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia, Javier Borrego / AFP / Profimedia

Barselona je na prvom mestu na tabeli sa 67 bodova, dok je Bilbao poražen 12. put u sezoni i drži deveto mesto sa 35 bodova.

BONUS VIDEO:

Slavlje fudbalera OFK, čuje se Mijate, odlazi na snimku Izvor: МONDO/Dušan Ninković