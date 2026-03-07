Mančester Siti se plasirao u četvrtfinale FA kupa pobedom nad Njukaslom rezultatom 3:1, uz sjajne golove Marmuša.
FA KUP! Siti rutinski do sledeće runde, Njukasl pao!
Fudbaleri Mančester sitija plasirali su se večeras u četvrtfinale FA kupa pošto su u gostima pobedili Njukasl sa 3:1.
Njukasl je poveo golom Harvija Barnsa u 18. minutu, ali je Siti do poluvremena, u 39. minutu, izjednačio pogotkom Savinja.
Savinjo u dresu Mančester sitija Foto: Mark Cosgrove/News Images / Avalon / Profimedia, Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Pobedu timu Pepa Gvardiole je u nastavku doneo Omar Marmuš golovima u 47. i 65. minutu. ; Uz Mančester siti, plasman u četvrtfinale obezbedili su još i Čelsi, Arsenal i Liverpul.
