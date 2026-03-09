Slušaj vest

Ipak, ono što se dogodilo posle utakmice pokazalo je da snaga ovog tima nije samo u igri na terenu, već i u ogromnom zajedništvu.

U svlačionici je doneta odluka koja je dirnula mnoge - sve reprezentativke odlučile su da svoje dnevnice uplate na račun saigračice Marije Vuković, koja trenutno vodi najtežu životnu bitku nakon što joj je dijagnostikovan karcinom.

Tu se nisu zaustavile.

Marija Vuković Foto: Fss

Naše fudbalerke su odlučile da Mariji uplate i kompletnu ušteđevinu iz timske kasice. Reč je o fondu koji igračice tokom reprezentativnih okupljanja pune novcem kroz kazne i druge interne obaveze predviđene pravilnikom ekipe.

Ovaj gest, koji je došao spontano i iz srca, pokazao je kakva atmosfera vlada u timu i koliko su reprezentativke međusobno povezane. Na taj način želele su da pošalju jasnu poruku svojoj saigračici: da u ovoj borbi nije sama.

Ujedno su pokazale i da srpski fudbal ima veliko srce, jer su pored velike borbe na terenu protiv snažne selekcije Švedske demonstrirale i ljudsku veličinu.

Cela fudbalska porodica Srbije sada je uz Mariju Vuković i veruje da će dobiti najvažniju utakmicu u životu.