Život zna da napiše romane sa najlepšim krajem, ali i one nesvakidašnje i nezamislive. Zoran Bambi Tošić dobro je poznato lice u svetu srpskog, ali i evropskog i svetskog fudbala, ali je njegova karijera mogla da krene totalno drugim smerom već na samom početku!

Zamislite ovaj scenario - Zoran Bambi Tošić umesto za Partizan, Mančester junajted, Keln, CSKA Moskvu ili fudbalsku reprezentaciju Srbije, igra za Klub malog fudbala SAS iz Zrenjanina, a potom gradi futsal karijeru!

1/17 Vidi galeriju Zoran Tošić Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Milivoj Simo Batinica, prvi čovek KMF SAS, gostovao je u emisiji "Svet malog fudbala" gde se dotakao brojnih zanimljivih tema i gde je podelio neke stvarno urnebesne, ali i nesvakidašnje i nepoznate anegdote. Između ostalog, istakao je kako je Zoran Tošić pre nego što je došao na veliku fudbalsku scenu, kao dečak kratko trenirao sa KMF SAS iz Zrenjanina!

- Davne 2006. godine, Zoran Bambi Tošić je u avgustu mesecu došao iz Grčke gde ga je Ilija Ivić proglasio netalentovanim. Nije imao klub i meni Jovan Blažić, koji je tada bio u našem timu, kaže - "Simo, daj sa nama da trenira malo". Imao je 18, 19 godina... On je sa nama trenirao, a ja sam bio toliko nenormalan da ga nisam registrovao! Da sam ga registrovao i da je odigrao Rekopa kup za SAS, ja bih sada imao neki procenat od Mančestera, CSKA i ostalih klubova gde je već bio... Imao bih nešto! Eto, kad se nije dalo - počeo je priču Milivoj Batinica, a potom je dodatno pohvalio Zorana Tošića:

Foto: Printscreen / Youtube / Mali Fudbal Velike Priče

- Bambi je posle toga napravio sjajnu karijeru u velikom fudbalu! Strašan igrač je postao!

Kada pogledamo zvanične podatke, Zoran Tošić rođen je u Zrenjaninu 28. aprila 1987. godine i mlađe kategorije prošao je u lokalnim klubovima, Proleteru i Banatu. Zvanično, u to vreme nije bio u Grčkoj, ali je moguće da je bio na nekoj od proba, pošto je u to vreme spomenuti Ilija Ivić bio direktor slavnog FK AEK iz Atine.

Tošić je posle tog leta 2006. godine odigrao sezonu za Banat, da bi potom prešao u Partizan i njegova karijera je krenula uzlaznom putanjom.

1/4 Vidi galeriju Zoran Bambi Tošić na promociji u FK Partizan 2007. godine Foto: Srdjan Stevanovic/Starsport

Iz Humske je otišao u Mančester junajted, bio je na pozajmici u Kelnu, da bi prešao u CSKA iz Moskve gde je ostavio dubok trag pre povratka u Partizan. Igrao je i u Kini, Kazahstanu, Grčkoj i Rusiji, pre nego što je završio karijeru, a za reprezentaciju Srbije je na 79 utakmica (tri za olimpijsku selekciju na Igrama u Pekingu) i postigao je 12 golova.

Foto: ANDREW YATES / AFP / Profimedia

Poznato je i da se odlično snalazi na malom terenu i da je jedan od boljih futsalera među fudbalerima, tako da je sasvim sigurno da bi i na petoparcu mogao da napravi sjajnu karijeru.

Ovu, ali i mnoge druge zanimljive priče i urnebesne anegdote, možete pronaći u emisiji "Svet malog fudbala" u kojoj je gost bio Milivoj Simo Batinica, a koja vas čeka na YouTube kanalu "Mali fudbal velike priče".

