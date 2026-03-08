Slušaj vest

Veliki remi protiv jedne od najboljih selekcija Evrope, Švedske (0:0), doneo je mnogo razloga za zadovoljstvo u taboru ženske reprezentacije Srbije. Međutim, ono što su naše reprezentativke uradile posle utakmice pokazalo je da snaga ovog tima nije samo u igri na terenu, već i u zajedništvu i ljudskosti.

U svlačionici je, bez mnogo reči, doneta jednoglasna odluka: sve igračice odlučile su da svoje dnevnice sa ove reprezentativne akcije uplate na račun svoje saigračice Marije Vuković, koja trenutno vodi najtežu utakmicu u životu nakon što joj je dijagnostikovan karcinom.

Prelep gest ženske fudbalske reprezentacije Srbije Foto: Fss

Pored dnevnica, reprezentativke su odlučile da Mariji uplate i kompletnu ušteđevinu iz timske kasice. Reč je o fondu u koji igračice tokom reprezentativnih okupljanja uplaćuju novac kroz kazne i druge interne obaveze predviđene pravilnikom ekipe.

Gest koji je došao spontano i iz srca još jednom je pokazao kakva atmosfera vlada u ovom timu. Naše reprezentativke su želele da na ovaj način pošalju jasnu poruku podrške svojoj saigračici da u ovoj borbi nije sama.

Fudbalski savez Srbije ponosan je na svoje reprezentativke koje su, pored velike borbenosti na terenu protiv selekcije kao što je Švedska, pokazale i ljudsku veličinu.

Cela fudbalska porodica Srbije je uz Mariju Vuković, veruje u njenu snagu i pobedu u najvažnijoj utakmici.

Kurir sport / FSS

Fudbalerke Srbije pevaju himnu Bože pravde