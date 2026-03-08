Slušaj vest

Crvena zvezda je 4. marta obeležila 81. rođendan, a u nedelju osmog marta od 16 časova proslaviće ga sa navijačima na Marakani i to u meču 26. kola Super lige Srbije protiv Napretka.

Tim povodom, gost u jutarnjem programu na TV "Prva" bio je generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić.

- Danas je prva utakmica na Marakani posle rođendana. Pozivam navijače da dođu u što većem broju. Neka povedu decu i lepše polovine, neka im to bude nagrada za osmi mart. Spremili smo mnogo nagrada. Ko god dođe danas neće zažaliti - počeo je priču Terzić, pa se osvrnuo na najveće uspehe kluba od 2014. godine kada je on došao na Marakanu:

- Davno smo premašili brojku od 100. međunarodnih utakmica. Krenuli smo u sjajnu seriju od 2017. godine, tad nismo bili čak ni šampioni. Sledeće godine smo opet krenuli ponovo od prve runde. Prvi put je u istoriji Lige šampiona neki tim uspeo da uđe iz prve runde, da je bio totalni autsajder. Zvezda je danas dobro organizovan sistem, nema brige za Zvezdu u narednom periodu.

Najavio je Zvezdan Terzić i svetlu budućnost.

- Izmirujemo obaveze ne samo prema državi, već zbog strogog UEFA monitoringa imamo revizorske provere. Zvezda je zdrava organizacija. Imamo jako dobar UEFA koeficijent, zbog svih rezultata u poslednjih pet godina, što znači da imamo lakši put i drugo je omladinska škola. Tek sada očekujemo da ta ulaganja donesu prave rezultate. Generacije koje tek dolaze će doneti Zvezdi ogromne prihode. Nećemo imati nikakvih problema u narednih četiri-pet godina. Nadam se da će ovo biti deveta uzastopna šampionska titula.

Zatim je u dahu nastavio.

- Ono što nas definiše kao rukovodstvo je da dugoročno razmišljamo. Ne planiramo da sutra odemo. Dug boravak u Zvezdi omogućavaju dobri rezultati. Pod velikim smo pritiskom, ali mislim da ćemo još dugo osvajati titule. Cilj je da prišijemo četvrtu zvezdicu. Mislim da smo i u Evropi ove sezone bili onakvi kakvi navijači od nas očekuju. Naš je cilj uvek Liga šampiona, a ne Liga Evropa, mada mnogi umereni zvezdaši smatraju da smo kompetitivniji u Ligi Evrope.

Zvezda je uspela da dočeka proleće u Ligi Evrope ove godine, a Terzić se osvrnuo i na bolnu eliminaciju od Lila.

- Nisam bio razočaran, daleko od toga. Bio sam ponosan na to koliko je Zvezda porasla. Nikada Zvezda od 1992. nije igrala evropsku utakmicu u martu. Bili smo na korak od velikog uspeha. Možda smo previše očekivali, da triput pobedimo Lil u tri meseca. To ni Pari Sen Žermen ne može. Čestitam Dejanu Stanković i svi njegovim igračima koji su verovali da mogu. Iz prelaznog roka u prelazni rok pravimo sve moćniji tim. Ostvarujemo velike prihode i pravimo sve bolji tim. Stanković je rekao da je Zvezda jako porasla od kako on nije bio tu. Mi ćemo nastaviti da rastemo kao klub.

Za kraj, govorio je i o transferima koji bi mogli da se dese.

- Ima mnogo interesovanja za naše mlade igrače, pre svih Kostova koji je meta svih klubova. Imamo mnogo ponuda, saslušamo sve, ne izjašnjavamo se. Imamo vremena. Zvao sam njegovog oca na razgovor da vidimo kako oni razmišljaju. Procenićemo šta je najbolje za njega i Zvezdu. Imamo interesovanje i za Avdića i Zarića. Donosićemo odgovorne odluke. Poručio bih navijačima da će Zvezda u narednoj sezoni imati bolji klub nego ove - zaključio je Zvezdan Terzić.

