Legendarni Argentinac Lionel Mesi nema nameru da se zaustavi.

I dalje Mesi oduševljava planetu i obara rekorde, a u meču u kom je Inter iz Majamija savladao DC Junajted na gostovanju rezultatom 2:1, Leo je postigao spektakularan pogodak koji mu je bio i 899. gol u karijeri.

Lionel Mesi na meču DC Junajted - Inter Majami Foto: Patrick Smith / Getty images / Profimedia, ExclusiveAccess.Net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nastavio je da juri Kristijana Ronalda na večnoj listi gde Portugalac trenutno ima 965 golova uz svoje ime.

Da li će neko od njih dvojice probiti magičnu granicu od 1.000 pogodaka? Videćemo uskoro... Za početak, pogledajte spektakularan gol Mesija protiv DC Junajteda:

