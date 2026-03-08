Slušaj vest

Prilično sumornu sezonu igraju fudbaleri Volfsburga pošto bi vrlo lako moglo da se dogodi da prvi put od sezone 1996/97 zaigraju u Cvajti, kako glasi kolokvijalan naziv za takmičenje u drugoj ligi Nemačke.

Subotinji poraz na domaćem terenu od HSV-a ostavio je Kristijana Eriksena i saigrače u zoni ispadanja sa dva boda manje od mesta koje vodi u baraž za opstanak i tri u odnosu na najslabiju poziciju "iznad crte".

Prilično slaba sezona tima koji je ne tako davno bio šampion Nemačke i predstavljao ovu državu na međunarodnoj sceni donela je i prve ostavke, a reč je o najvažnijim pozicijama u klupskoj hijerarhiji.

Kako prenosi dobro obašteni nemački novinar Florijan Pletenberg, klub je ovoga prepodneva ostao bez glavnog trenera Danijela Bauera te sportskog direktora Pitera Kristijansena.

Bauer je tako drugi trener "vukova" u tekućoj sezoni koji je napustio klub budući da je pre njega to učinio Pol Simons početkom novembra.

Jasno je da u Donjoj Saksoniji stvari ne funkcionišu na način na koji bi trebalo, a ekipa će naredni meč u borbi za opstanak odigrati u subotu na teškom gostovanju Hofenhajmu, gde se niko nije naigrao fudbala.

