U susret velikom gradskom okršaju između Intera i Milana, nekadašnji vezista „neroazura“ i reprezentacije Holandije Vesli Snajder govorio je za italijansku Gazetu, a tom prilikom osvrnuo se i na talentovanog Aleksandra Stankovića .

"Iz Holandije pažljivo pratimo belgijsku ligu. Vidite li i vi šta u Brižu svake nedelje radi Dejanov sin? Deki se neće uvrediti, ali sin Stanković postaje bolji od oca. Pamtim ga kao dete, a sada kad ga vidim ovako snažnog osećam se staro, pa bih trebalo da se ljutim na njega… U stvari, želim mu sve najbolje i nadam se da će ga Inter vratiti kući", rekao je Snajder.