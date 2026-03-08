"DEKI SE NEĆE UVREDITI, ALI NJEGOV SIN POSTAJE..." Čuveni as moćnim rečima o Aleksandru Stankoviću! Deki će se oduševiti kad čuje šta kaže njegov prijatelj!
U susret velikom gradskom okršaju između Intera i Milana, nekadašnji vezista „neroazura“ i reprezentacije Holandije Vesli Snajder govorio je za italijansku Gazetu, a tom prilikom osvrnuo se i na talentovanog Aleksandra Stankovića.
Mladi fudbaler, sin nekadašnjeg kapitena Intera i aktuelnog trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića, ove sezone skreće pažnju odličnim partijama u dresu Briža.
Snajder i Dejan Stanković godinama su delili svlačionicu u zlatnoj eri milanskog giganta, uključujući i nezaboravnu sezonu kada je Inter 2010. stigao do trofeja u Ligi šampiona.
"Iz Holandije pažljivo pratimo belgijsku ligu. Vidite li i vi šta u Brižu svake nedelje radi Dejanov sin? Deki se neće uvrediti, ali sin Stanković postaje bolji od oca. Pamtim ga kao dete, a sada kad ga vidim ovako snažnog osećam se staro, pa bih trebalo da se ljutim na njega… U stvari, želim mu sve najbolje i nadam se da će ga Inter vratiti kući", rekao je Snajder.