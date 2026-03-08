Fudbaleri Lečea pobedili su danas na svom terenu Kremoneze 2:1, u utakmici 28. kola Serije A.
Fudbal
DETE PARTIZANA PONOVO ZATRESLO MREŽU U SERIJI A! Nikola Štulić pogodio i doneo Lećeu tri boda!
Slušaj vest
Domaći su poveli golom Santjaga Pjerotija u 22. minutu, a prednost je udvostručio srpski fudbaler Nikola Štulić u 38. minutu iz jedanaesterca.
Konačan rezultat postavio je Federiko Bonacoli u 47. minutu.
Leče je prekinuo niz od dva poraza, a posle sedme pobede zauzima 16. mesto sa 27 bodova.
Nikola Štulić, Leće Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Kremoneze je nastavio loš niz, pretrpeo je 14. poraz i prvi je u zoni ispadanja na 18. mestu sa 24 boda.
Reaguj
Komentariši