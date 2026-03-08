Derbi meč 26. kola Super lige Srbije igra se u Novom Sadu gde domaća Vojvodina dočekuje goste iz Beograda, ekipu Partizana.

Domaći tim je tokom aktuelne sezone zabeležio petnaest pobeda, uz četiri remija i šest poraza, pa sa 49 bodova na svom kontu trenutno zauzima 3. mesto na superligaškoj tabeli.

Gosti su tokom aktuelne sezone zabeležili sedamnaest pobeda, uz dva remija i šest poraza, pa sa 53 boda na svom kontu trenutno zauzimaju 2. mesto na superligaškoj tabeli.