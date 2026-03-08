VOJVODINA - PARTIZAN: Čakar promenio golmana u derbiju za drugo mesto
Derbi meč 26. kola Super lige Srbije igra se u Novom Sadu gde domaća Vojvodina dočekuje goste iz Beograda, ekipu Partizana.
Domaći tim je tokom aktuelne sezone zabeležio petnaest pobeda, uz četiri remija i šest poraza, pa sa 49 bodova na svom kontu trenutno zauzima 3. mesto na superligaškoj tabeli.
Gosti su tokom aktuelne sezone zabeležili sedamnaest pobeda, uz dva remija i šest poraza, pa sa 53 boda na svom kontu trenutno zauzimaju 2. mesto na superligaškoj tabeli.
Dva tima su se već sastajala tokom aktuelne sezone, a meč odigran u okviru 11. kola u Beogradu crno-beli su rešili u svoju korist rezultatom 1:0 (1:0). Strelac jedinog pogotka na tom susretu bio je Jovan Milošević koji je u 18. minutu bio precizan sa bele tačke i doneo pobedu svom timu.
Čakar promenio golmana
Iznenađenje na golu Partizana.
Damir Čakar je na gol stavio Miloša Krunića umesto Marka Miloševića.
U timu nema ni Saše Zdjelara.
Damir Čakar u najavi utakmice
Šef stručnog štaba crno-belih Damir Čakar:
"Očekuje nas utakmica protiv odlične ekipe, sastavljene od jako dobrih i iskusnih igrača. Očekujemo interesantnu i tešku utakmicu. Složio bih se da nismo u dobroj seriji ni mi ni oni, ali očekujem dobru utakmicu. Radi se o dve izuzetne ekipe, koje su druga i treća na tabeli, očekujem istinski derbi, pa ćemo da vidimo šta će biti. Mi nemamo drugi izbor sem da idemo na pobedu, ne može niko da nam oduzme pravo i nadu u to. Izuzetno cenim njihovog trenera, bio je u stručnom štabu Siniše Mihajlovića i dugo u Italiji. Matematički još ništa nije gotovo, ako ćemo realno. Sad moramo da se koncentrišemo na utakmicu koja je derbi kola, jako bitna i za nas i za Vojvodinu. Ishod će odrediti i našu i njihovu sudbinu. Imamo četiri boda više, u slučaju ne daj Bože poraza, prilaze nam na bod, u slučaju pobede idemo na sedam ispred. Neke stvari će se iskristalisati sutra uveče. Lično sam doživeo taj poraz u prethodnom kolu, jer je došao u najnezgodnijem trenutku, u 95. minutu. Gledao sam utakmicu više puta i, kao što sam rekao, mislim da nismo zaslužili da izgubimo. Mogli smo da odemo na poluvreme sa više golova razlike, a primili smo gol u 44. minutu. I u drugom poluvremenu smo imali više šansi, ali smo primili gol u 95. minutu. Najgore za trenera i igrače. Ali, glavu gore, mi smo Partizan i moramo da idemo pobedničkim putem. Niti mogu, niti želim da razmišljam drugačije. Jesmo u teškoj situaciji. Radim više na psihološkoj pripremi igrača, zaista puno pričam sa njima i želim da skinem teret sa njih. Želim da preuzmem maksimalnu odgovornost, ja sam najodgovorniji što se tiče struke. Ako postoji bilo kakva negativna energija ili pritisak, ja sam tu da ga preuzmem. Od njih želim da budu pravi i da na teren prenesu ono što radimo na treninzima. Što se tiče kadrovske situacije, imamo sitnih problema. Zdjelar je pod upitnikom, ima i dalje povredu zadnje lože. Ima još igrača koji se ne osećaju dobro, videćemo još danas na koga sve možemo da računamo. Ali, osim Saše Zdjelara, mislim da će svi drugi biti u konkurenciji za utakmicu. Velika je stvar što se Nemanja Trifunović vratio normalnim treninzima. To je pojačanje u ovom momentu, bio je povređen dva meseca, radi se o odličnom igraču i ozbiljnom momku. Igrao je odlično u prvom delu sezone, sutra ćemo videti što se tiče njegovog zdravstvenog stanja koliko će moći da nam pomogne. Ali, tu je i očekujte ga na terenu. Pozvao bih naše navijače da dođu u što većem broju i da ispune stadion. Uvek smo u Novom Sadu imali dobru podršku."
Miroslav Tanjga u najavi utakmice
Šef stručnog štaba crveno-belih Miroslav Tanjga:
"Na današnju konferenciju došli smo u skoro punom sastavu, tu su i bivši asovi koji su imali priliku da igraju protiv Partizana i znaju šta znači taj derbi. Time želimo da stavimo akcenat na to koliko nam je ova utakmica važna. U momentu u kom se nalazimo i mi i Partizan, ovaj duel je za obe ekipe više nego bitan. Mi smo možda malo opušteniji, jer smo pre nekoliko dana na kraju dobili utakmicu u Kupu Srbije koja nam je do sada bila najvažnija. Hvala Bogu da smo prošli, iako je to bilo na jedan dosta težak način. Moglo je da bude i drugačije s obzirom na šanse. I meni je to dobar znak, jer kada stvarate šanse i promašite penal u 96. minutu, obično takve utakmice izgubite. Mi smo pobedili ubedljivo na penale, na čemu treba da se zahvalimo našem golmanu Matiji Gočmancu. To je jedan znak da se polako vraćamo. Sada moramo ponovo da verujemo u sebe i svoje mogućnosti, što se u poslednje vreme malo izgubilo. U toj poslednjoj utakmici pokazali smo da se vraćamo, ali moramo da nastavimo u tom ritmu, da budemo agresivni i samouvereni. Sličan problem imaju i igrači Partizana, ali nećemo o njima. Svako ima svoje probleme i rešava ih kako zna. Mi imamo dovoljno svojih – Petrović je pod znakom pitanja, isto kao i Crnomarković . Tako da imamo problema, ali ne tražimo alibi. U meč ulazimo kao i u svaki do sada, s tim da je ovo ipak derbi. Mislim da smo spremni. Partizan je možda malo odmorniji, ali to ne sme da utiče na našu predstavu."
Sastavi
VOJVODINA - PARTIZAN
Stadion: Karađorđe
Sudija: Srđan Jovanović
VOJVODINA: Rosić – Nikolić, Lukas, Crnomarković, Suč – Petrović, Poletanović – Kolarević, Ranđelović, Vidosavljević – Vukanović.Trener: Miroslav Tanjga.
Klupa: Gočmanac, Kufre, Feliks, Savićević, Mladenović, Novevski, Butean, Kokanović, Sukačev, Meri, Medojević
PARTIZAN: Krunić – Roganović, Stojković, Mitrović, Simić – Ugrešić, Dragojević – B. Kostić, Vukotić, Sek – A. Kostić. Trener: Damir Čakar
Klupa: Milošević, Natho, Abdumalik, Đurđević, Zahid, Trifunović, Petrović, Milić, Janković, Jovanović, Polter.