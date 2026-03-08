Slušaj vest

 Zvezda je povela već u trećem minutu.

Crvena zvezda - Napredak 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Posle odličnog centaršuta Elšnika, najviši u skoku bio je Aleksandar Katai, koji je snažno zahvatio loptu glavom. Ona je najpre pogodila prečku, a potom se odbila od golmana gostujuće ekipe i završila u mreži.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

