Slušaj vest

Navijači Zvezde popularne "Delije" došli su na Marakanu u dobrom raspoloženju, a obeležena je i rođendan jedne navijačke grupe na severnoj tribini.

Crvena zvezda - Napredak 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Baš u momentu kada je Marko Arnautović dao gol za 3:0, na severnoj tribini se pojavio transparent na kojoj je bio i nadimak poznatog folk pevača Dragana Kojića Kebe.

zvezda-napredak-662438.JPG
Delije Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

" 20 godina svuda gde treba, i kada igra Zvezda i kada Keba vreba" - pisalo je na paroli navijača Zvezde.

Ne propustiteFudbalGOLMAN NAPRETKA SAM SEBI DAO GOL: Ovako je Zvezda povela na Marakani...
zvezda-napredak-662778.JPG
FudbalBATAK PRED DOLAZAK ZVEZDE: Moramo da budemo odlučni i jako dobri u završnici
Radoslav Batak, novi trener Napretka
FudbalZVEZDA PUSTILA U PRODAJU KARTE ZA POLUFINALE KUPA: Crveno-beli žele još jednu duplu krunu!
4604 starsport ZVEZDA-PARTIZAN_121.JPG
FudbalVAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE NAVIJAČE CRVENE ZVEZDE: A, tiče se utakmice u Kruševcu protiv Napretka
CY1.jpg

Fudbalerke Srbije pevaju himnu Bože pravde Izvor: MONDO/Dušan Ninković