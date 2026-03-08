Slušaj vest

Navijači Zvezde popularne "Delije" došli su na Marakanu u dobrom raspoloženju, a obeležena je i rođendan jedne navijačke grupe na severnoj tribini.

Crvena zvezda - Napredak 2025/26

Baš u momentu kada je Marko Arnautović dao gol za 3:0, na severnoj tribini se pojavio transparent na kojoj je bio i nadimak poznatog folk pevača Dragana Kojića Kebe.

Delije

" 20 godina svuda gde treba, i kada igra Zvezda i kada Keba vreba" - pisalo je na paroli navijača Zvezde.