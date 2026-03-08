Slušaj vest

Fudbaleri Dinama ostvarili su veliku pobedu na gostovanju Hajduku na Poljudu, pošto su u derbiju 25. kola HNL slavili rezultatom 3:1.

1/6 Vidi galeriju Fudbaleri Dinama iz Zagreba Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Dinamo je poveo već posle sedam minuta igre pogotkom Zajca.

Već u 11. minutu je bilo 0:2, pravi karambol u kaznenom prostoru Hajduka, Vidović je došao do lopte i pogodio mrežu!

Hajduk je krenuo odlučnije ka golu Dinama što je rezultiralo golom Pukštasa u 28. minutu

Napadao je Hajduk, nadao se izjednačenju, ali se Livaković isprečio pred Pukštasom u 37. minutu. Odmah u nastavku akcije, brza kontra Dinama, Stojkovićeva dubinska lopta za Bakrara, a Alžirac pogađa za velikih 1:3.

Dinamo je priveo utakmicu kraju i nekako lakše nego što su mnogi očekivali, odneo tri boda za Zagreb.

Dinamo sada na vrhu tabele ima 57 bodova, čak deset više od drugoplasiranog Hajduka, pa je zagrebački klub na odličnom putu da osvoji svoju 26. titulu prvaka Hrvatske u 35. sezoni otkako se igra HNL.

Titulu prvaka Hrvatske brani Rijeka, ali su Riječani već u prvom delu sezone ostali bez ikkavih šansi da odbrane trofej.