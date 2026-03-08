Slušaj vest

Fudbaleri Viljareala pobedili su danas na svom terenu Elče 2:1, u utakmici 27. kola španskog prvenstva.

Viljareal je pobedio golovima Tejdžona Bjukenena u 31. minutu i Santjana Morinja u 41. minutu.

1/44 Vidi galeriju Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Jedini gol za Elče postigao je Andre Silva u 83. minutu.

Posle 17. pobede u ligi Viljareal je četvrti na tabeli sa 54 boda, koliko ima i trećeplasirani Atletiko Madrid.

Elče je nastavio niz bez pobede, a posle 11. poraza zauzima 17. mesto na tabeli sa 26 bodova, jednim više od Majorke, koja je prva u zoni ispadanja, na 18. mestu.