Fudbaleri Radnika odigrali su danas na svom terenu u Surdulici nerešeno 2:2 protiv Radničkog iz Niša, u utakmici 26. kola Super lige Srbije.

Radnički je poveo golovima Aleksandra Šestjuka u 39. minutu iz jedanaesterca i Frenka Kanutea u 50. minutu.

Bod Radniku doneo je dvostruki strelac Martin Novaković, golovima u 71. minutu i u 81. minutu iz jedanaesterca.

Ekipa iz Niša utakmicu je završila sa desetoricom, pošto je Kanute u 90. minutu dobio drugi žuti karton.

Radnik je drugu uzastopnu utakmicu završio remijem, ukupno sedmu u prvenstvu i ima 34 boda na šestom mestu na tabeli.

Radnički je prekinuo niz od četiri pobede i zauzima osmo mesto sa 33 boda.

U sledećem kolu Radnik će dočekati Javor, a Radnički će biti domaćin Spartaku.