Slušaj vest

Fudbaleri Radnika odigrali su danas na svom terenu u Surdulici nerešeno 2:2 protiv Radničkog iz Niša, u utakmici 26. kola Super lige Srbije.

Radnički je poveo golovima Aleksandra Šestjuka u 39. minutu iz jedanaesterca i Frenka Kanutea u 50. minutu.

Super liga Srbije 2025-2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FK Vojvodina, Starsport

 Bod Radniku doneo je dvostruki strelac Martin Novaković, golovima u 71. minutu i u 81. minutu iz jedanaesterca.

Ekipa iz Niša utakmicu je završila sa desetoricom, pošto je Kanute u 90. minutu dobio drugi žuti karton.

Radnik je drugu uzastopnu utakmicu završio remijem, ukupno sedmu u prvenstvu i ima 34 boda na šestom mestu na tabeli.

Radnički je prekinuo niz od četiri pobede i zauzima osmo mesto sa 33 boda.

U sledećem kolu Radnik će dočekati Javor, a Radnički će biti domaćin Spartaku.

Ne propustiteFudbalVOJVODINA - PARTIZAN: Veliki udarac za obe ekipe, prinudne izmene pokvarile planove
FK Vojvodina, FK Partizan
FudbalPOKER ZVEZDE ZA MANJE OD POLA SATA "NOKAUTIRAO" KRUŠEVLJANE! Crveno-beli pregazili Napredak i produžili pobednički niz u Super ligi Srbije!
zvezda-napredak-662778.JPG
Fudbal"CILJ JE DA PRIŠIJEMO ČETVRTU ZVEZDICU I IGRAMO LIGU ŠAMPIONA" Zvezdan Terzić jasan i otvoren: "Nema brige za Zvezdu u narednom periodu"
Zvezdan Terzić
KvotaČEKA NAS DRAMA U NOVOM SADU! Isplivao neverovatan podatak pred meč Vojvodine i Partizana - ko je ovo mogao da očekuje?!
Partizan - Vojvodina

Partizan - Radnički Niš, situacija koja je naljutila navijače Partizana Izvor: Arena 1 Premium