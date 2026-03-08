Fudbal
DA LI JE OVO GOL GODINE U SRBIJI: Pogledajte kako je Vukan Savićević matirao Partizan
Slušaj vest
Fudbaleri Vojvodine poveli su u derbiju kola protiv Partizana golom Vukana Savićevića u 43. minutu.
Vojvodina - Partizan 2025/26 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Vezni fudbaler, koji je samo koji minut ranije ušao u igru, primio je odloženu loptu od Vukanovića na oko 30 metara od gola Partizana. Prišao je koji korak, a onda opalio kao iz topa.
Lopta se zarila u levi gornji ugao gola Partizana, a golman Krunić ništa nije mogao.
Reaguj
Komentariši