Fudbaleri Vojvodine poveli su u derbiju kola protiv Partizana golom Vukana Savićevića u 43. minutu.

Vojvodina - Partizan 2025/26 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Vezni fudbaler, koji je samo koji minut ranije ušao u igru, primio je odloženu loptu od Vukanovića na oko 30 metara od gola Partizana. Prišao je koji korak, a onda opalio kao iz topa. 

Lopta se zarila u levi gornji ugao gola Partizana, a golman Krunić ništa nije mogao.

