Malo igrača imalo je čast da tokom svog života dobije spomenik u kolevci fudbala, a sjajni Holanđanin je zasluženo jedan od njih.

Bergkamp je 11 godina branio boje londonskog Arsenala (od 1995. do 2006. godine) i jedan je od najboljih fudbalera u istoriji ovog slavnog kluba. Odigrao je 423 utakmice za Topdžije i postigao 120 golova.

U njegovu čast Arsenal je 2014. godine ispred stadiona Emirejts podigao statuu sa njegovim likom.

Berkamp je svoju veliku karijeru započeo u Ajaksu, za koji je igrao od 1986. do 1993. godine, a zatim se preselio u Inter gde se nije proslavio. Jednostavno mu nije odgovarao defanzivni stil igre koji se forsirao na Apeninima, ubijao je njegovu neverovatnu kreativnost i bilo je jasno da se neće dugo zadržati u Italiji.

Zanimljivo, dugo mu je trebalo da postigne prvi gol za Arsenal i brzo su počele glasine da je klub promašio sa njegovim dovođenjem. Bilo mu je potrebno osam utakmica da se adaptira, međutim, kada je proradio bajka je krenula, a potom su krenuli da stižu i trofeji.

"Denis Berkamp je najbolje pojačanje koje je Arsenal ikada doveo. Denis je bio mašina. Sjećam se kako smo ga dočekali na treningu. Dočekali smo ga kao da je Mojsije, kao da je naš spasitelj. On se samo smeškao. To je čovek koji je spavao i pio fudbal" rekao je jednom prilikom legendarni Jan Rajt.

Najbolji gol Premijer lige svih vremena

Sada već davne 2002. godine Bergkamp je postigao neverovatan gol koji je proglašen za najbolji u istoriji Premijer lige. Arsenal je gostovao na "Sent Džejms parku" i u 10. minutu utakmice Holanđanin je izveo potez koji se i danas prepričava.

Bergkamp je u svojoj bogatoj karijeri imao pregršt sjajnih poteza, ali ovaj važi za najspektakularniji koji je izveo.

"Ne možete nikoga kriviti za taj gol. Samo morate prihvatiti da je Bergkamp napravio veličanstvenu stvar", rekao je tadašnji trener Njukasla Bobi Robson.

Neleteći Holanđanin Jedan od najlegendarnijih nadimaka koje je dobio tokom karijere je svakako "Non-Flying Dutchman" ili "Neleteći Holanđanin".

Naime, Bergkamp je imao neopisiv strah od letenja avionom. Fobija datira iz 1994. godine kada je tokom leta u SAD otkazao jedan od motora na avionu, a jedan od novinara u avionu se našalio da ima bombu u torbi. Dennis se toliko uplašio da je odlučio da više nikada u životu neće leteti avionom.

"Imam taj problem i jednostavno moram da živim sa njim. Ne mogu da se izlečim, to je neobjašnjivo. U tim trenucima jednostavno ne mogu ništa da uradim. Svi su me razumeli, i Holandija, ali i Arsenal. Jednostavno se ukočim pri pomisli da letim. Sve počinje dan ranije, kada ne mogu da spavam", objasniio je Berkamp jednom prilikom.

Zbog fobije koju je imao je propustio brojna evropska gostovanja, ali kada je pregovarao sa klubom jasno im je stavio do znanja da ne mogu računati na njega.

"Ti pregovori sa Arsenalom su izgledali ovako – ako bih tražio 'milion', oni bi automatski odgovorili 'sto hiljada manje, jer ne letiš", napisao je u svojoj biografiji.

Zbog ovog problema, Bergkamp se svesno izlazao dodatnom umoru, jer je morao da ide kolima na gostovanja. Na primer, u februaru 2001. Arsenal je igrao važnu utakmicu Lige šampiona protiv Liona, a Holanđanin je putovao vozom i kolima.