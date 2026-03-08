Hetafe je deveti sa 35 bodova, a Betis je na petom mestu sa 43 poena
HETAFE SANJA EVROPU: Madriđani pobedili Betis
Fudbaleri Hetafea pobedili su danas na svom terenu Betis 2:0, u 27. kolu španske Primere.
Poveo je Hetafe golom Kika Femenija u 28. minutu, a konačan rezultat postavio je Martin Satrijano u prvom minutu nadoknade poluvremena.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Hetafe je deveti sa 35 bodova, a Betis je na petom mestu sa 43 poena.
U narednom kolu, Hetafe će gostovati Atletiko Madridu, dok će Betis u Sevilji dočekati Seltu.
