Slušaj vest

Fudbaleri Hetafea pobedili su danas na svom terenu Betis 2:0, u 27. kolu španske Primere.

Poveo je Hetafe golom Kika Femenija u 28. minutu, a konačan rezultat postavio je Martin Satrijano u prvom minutu nadoknade poluvremena.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

 Hetafe je deveti sa 35 bodova, a Betis je na petom mestu sa 43 poena.

U narednom kolu, Hetafe će gostovati Atletiko Madridu, dok će Betis u Sevilji dočekati Seltu.

Ne propustiteFudbalŽUTA PODMORNICA ŽIVI SNOVE LIGE ŠAMPIONA: Fudbaleri Viljareala pobedili Elče i zadržali četvrto mesto
Viljareal, Primera
FudbalANTE BUDIMIR DONEO BOD OSASUNI: Majorka isputila pobedu u sudijskoj nadoknadi
Ante Budimir
FudbalRAJO VALJEKANO UBEDLJIV KOD KUĆE: Ovijedo zakucan za dno!
Rajo Valjekano, Atletiko Madrid, Primera
FudbalBRAZIL U ŠOKU! Zvezda Reala doživela težu povredu i ne ide na Mundijal
Rodrigo, Real, Hetafe, Primera

Barselona, Real, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir