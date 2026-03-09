Slušaj vest

Ona je već skoro godinu dana u vezi sa sinom multimilonera, jahačem Redom Morganom.

U vezi sa sinom multimilionera

Par je prošle godine snimljen u porodičnom okruženju tokom odmora, na kojem su im se pridružili Gemin otac, fudbalska legenda Majkl Oven, te njena majka Luiz Bonsal.

Gema i Red su se upoznali kroz zajedničku strast prema konjičkom sportu.

Red je sin multimilionera Stiva Morgana, osnivača i predsednika građevinske kompanije Redrow, koja je specijalizovana za gradnju kuća. Prema Sunday Times Rich Listu za 2024. godinu, Stivovo bogatstvo procenjuje se na 915 miliona funti.

Novi početak u svojoj kući

U nizu Instagram objava, Gema je pokazala kako je preuredila svoju spavaću sobu i kuhinju.

Iako su mnogi pohvalili njeno uređenje doma, Gema se našla na udaru kritika nekih korisnika na internetu, koji su istakli da je renoviranje bio rezultat saradnje s poznatom dizajnerskom firmom, što znači da verovatno nije platila ništa za te radove.

Za uzvrat, Gema je promovisala firmu na svom Instagram profilu, gde je napisala: "Renoviranje kuhinje... Oduševljena sam transformacijom moje kuhinje koju je izradio neverovatan tim @prestigedesignyorkshire koji je podelio moje oduševljenje projektom. Tako sam srećna s ovim rezultatom, to je sve što sam želela i još više."

Živela sa slavnim ocem

Pre nego što se preselila u svoju novu kuću, Gema je živela s roditeljima u njihovoj luksuznoj vili.

Pre učešća u "Love Islandu", priznala je da njen otac, fudbalska legenda Majkl Oven, nije bio presrećan zbog njene odluke da se prijavi u šou, ali joj je obećao da je neće "osramotiti".

"Ne bih rekla da moj tata ‘zrači’ oduševljenjem zbog mog učešća u ‘Love Islandu’. On jako podržava bilo koji moj izbor. Nije imao neki veliki ispad kad je saznao za ovo, ali je na kraju dao svoju saglasnost rekavši: ‘Neću ti reći šta da radiš.’ Bio je prilično smiren, veruje mi da ništa neću napraviti što bi ga moglo posramiti. Prošlo je to prilično dobro", ispričala je Gema.

To je isto priznao i sam Oven.

Naime u tom šouu oskudno obučeni, nabildovani zgodni mladi ljudi žive u raskošnoj vili i traže ljubav pod budnim okom brojnih kamera. A ispod čaršava ima i mnogo seksa.

Svake sezone među učesnicima se nađe neko ko je po nečemu, recimo, poznat od dece glumaca i sportista do bivših članova bendova. 2022 godine to je bila mlada Gema.

Oven nije dugo želeo da priča o ćerkinom ulasku u svet rialitija, pritisak je očigledno bio prejak, pa je konačno progovorio o nelagodi koju je osetio kada je vidio svoju ćerku kako deli krevet sa nekim muškarcem

"To ni jedan otac ne želi da gleda, zar ne?", rekao je Oven

O tome je razgovarao i sa suprugom Luiz.

"Pitao sam Luiz zar stvarno moraju da spavaju zajedno, u istom krevetu. Ona je rekla: "Da". Rekao sam: "Nisam računao na to", rekao je Oven.

Potom je zapretio.

"Ako bude dodira, mislim da ću baciti nešto na ekran televizora. Ne želim videti da se ljube. Nemojte me terati da to gledam!"

Gema ima vlastitu liniju odeće za plažu i takmičila se za Veliku Britaniju kao dresurna jahačica.