Fudbaleri Partizana poraženi su u Novom Sadu od Vojvodine sa 3:0 u derbiju 26. kola Super lige Srbije.

No, jedan od kurioziteta utakmice je da je Damir Čakar tokom meča napravio šest izmena.

Dakle, jednu više nego što to obično ekipe rade.

O čemu je reč?

Sada već bivši trener Partizana je iskoristio pravilo čija je pojava, srećom, retka, pa mnogi i ne znaju da postoji.

Pravilo pet izmena je uvedeno tokom pandemije korona virusa, a na predlog koji su podržali mnogi, ostavljeno je i kada je pandemija završena.

Pet izmena trener može da izvrši u tri "termina", uz napomenu da izmena napravljena tokom pauze između dva poluvremena ne zauzima prostor za druge promene.

Kako je menjao Damir Čakar?

1. Milić je u 23. minutu zamenio Roganovića

2. Petrović je u 46. minutu zamenio Mitrovića

3. Polter je u 57. minutu zamenio Andreja Kostića

4. Zahid je u 57. minutu zamenio Bogdana Kostića

5. Trifunović je u 69. minutu zamenio Ugrešića

6. Natho je u 75. minutu zamenio Vukotića

Odakle Partizanu šest izmena?

Iako mnogi nisu upoznati sa pravilom, prilično je jednostavno. U slučaju da je izlazak igrača iz igre posledica povrede glave, ta izmena se ne računa, odnosno, ekipa dobija još jednu izmenu.

Prema propozicijama, doktor kluba posle utakmice mora da potpiše izjavu da je igrač zamenjen zbog povrede glave, a jasno je da je Roganović u 23. minutu upravo zbog toga napustio igru.

Zanimljivo da je pre samo par dana trener Crvene zvezde Dejan Stanković istu stvar napravio u Novom Pazaru u utakmici četvrtfinala Kupa Srbije.

Tada je zbog povrede glave igru morao da napusti golman crveno-belih Mateus u 30. minutu.