ČAKAR POSLE DEBAKLA PARTIZANA U NOVOM SADU: Sramota me je!
Fudbaleri Vojvodine savladali su Partizan rezultatom 3:0 (1:0) u derbiju 26. kola Super lige Srbije.
Vodeći gol, i to na spektakularan način, postigao je Vukan Savićević u 43. minutu.
Do zaustavnog vremena nije bilo previše uzbuđenja, a onda spektakl.
Džon Meri je u zaustavnom vremenu izborio dva penala.
Marko Veličković iz penala u petom minutu nadoknade vremena povećava na 2:0, a samo koji minut kasnije Džon Meri pogađa za 3:0.
Svoje prve impresije posle novog brodoloma izneo je trener crno-belih Damir Čakar.
"Utakmicu je odlučio evrogol. Sve posle toga je bio veliki pad koncentracije. Žao mi je zbog svega, malo me je i sramota. Previsok rezultat. Mi smo Partizan, nisam navikao da ovako gubim utakmice. Čestitke Vojvodini na pobedi", rekao je Čakar.