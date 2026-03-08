Slušaj vest

Fudbaleri Vojvodine savladali su Partizan rezultatom 3:0 (1:0) u derbiju 26. kola Super lige Srbije.

Vojvodina - Partizan 2025/26 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Vodeći gol, i to na spektakularan način, postigao je Vukan Savićević u 43. minutu.

Do zaustavnog vremena nije bilo previše uzbuđenja, a onda spektakl.

Džon Meri je u zaustavnom vremenu izborio dva penala.

Marko Veličković iz penala u petom minutu nadoknade vremena povećava na 2:0, a samo koji minut kasnije Džon Meri pogađa za 3:0.

Svoje prve impresije posle novog brodoloma izneo je trener crno-belih Damir Čakar.

 "Utakmicu je odlučio evrogol. Sve posle toga je bio veliki pad koncentracije. Žao mi je zbog svega, malo me je i sramota. Previsok rezultat. Mi smo Partizan, nisam navikao da ovako gubim utakmice. Čestitke Vojvodini na pobedi", rekao je Čakar.

Grobari odmah vređaju navijače Vojvodine: Od prvog minuta pevaju ovi pesmu Izvor: MONDO/Milutin Vujičić