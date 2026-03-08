Slušaj vest

Situacija na tabeli je sada jasna ako govorimo o šampionskoj trci!

Crvena zvezda je Partizanu pobegla na 10 bodova razlike, dok crno-beli nastavljaju da tonu kao sekira.

Partizan je drugi sa 53 boda, a Vojvodina je na drugoj poziciji sa samo jednim poenom manje i sigurno će pokušati da sustigne crno-bele pre deljenja bodova pred plej-of.

Na četvrtom mestu je Železničar sa 42 boda, a isto toliko ima i Novi Pazar sa nešto gorom gol-razlikom na petoj poziciji, pa je i borba za Evropu u potpunosti otvorena.





