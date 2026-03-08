Partizan je doživeo težak poraz od Vojvodine, a stanje na tabeli Superlige Srbije postaje alarmantno. Zvezda beži na 10 bodova.
POGLEDAJ DOM SVOJ ANĐELE! Sumorni Partizan, na kraju, neće biti ni drugi? Jezivo stanje na tabeli Superlige Srbije!
Fudbaleri Partizana do nogu su potučeni u 27. kolu Superlige Srbije od Vojvodine na stadionu "Karađorđe" rezultatom 3:0.
Situacija na tabeli je sada jasna ako govorimo o šampionskoj trci!
Vojvodina - Partizan 2025/26 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Crvena zvezda je Partizanu pobegla na 10 bodova razlike, dok crno-beli nastavljaju da tonu kao sekira.
Partizan je drugi sa 53 boda, a Vojvodina je na drugoj poziciji sa samo jednim poenom manje i sigurno će pokušati da sustigne crno-bele pre deljenja bodova pred plej-of.
Na četvrtom mestu je Železničar sa 42 boda, a isto toliko ima i Novi Pazar sa nešto gorom gol-razlikom na petoj poziciji, pa je i borba za Evropu u potpunosti otvorena.
