Fudbaleri Partizana do nogu su potučeni u 27. kolu Superlige Srbije od Vojvodine na stadionu "Karađorđe" rezultatom 3:0.

Situacija na tabeli je sada jasna ako govorimo o šampionskoj trci!

Crvena zvezda je Partizanu pobegla na 10 bodova razlike, dok crno-beli nastavljaju da tonu kao sekira.

Partizan je drugi sa 53 boda, a Vojvodina je na drugoj poziciji sa samo jednim poenom manje i sigurno će pokušati da sustigne crno-bele pre deljenja bodova pred plej-of.

Na četvrtom mestu je Železničar sa 42 boda, a isto toliko ima i Novi Pazar sa nešto gorom gol-razlikom na petoj poziciji, pa je i borba za Evropu u potpunosti otvorena.



