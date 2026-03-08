Slušaj vest

Vodeći gol, i to na spektakularan način, postigao je Vukan Savićević u 43. minutu.

Vojvodina - Partizan 2025/26

Vezista Vojvodine, koji je samo koji minut ranije ušao u igru, šutirao je sa više od 25 metara, a ona je završila u rašlje gola golmana Miloša Krunića.

Do zaustavnog vremena nije bilo previše uzbuđenja, a onda spektakl.

Džon Meri je u zaustavnom vremenu izborio dva penala. Prvo ga je oborio Stojković, potom i Milić

Marko Veličković iz penala u petom minutu nadoknade vremena povećava na 2:0, a samo koji minut kasnije Džon Meri pogađa za 3:0.

Nakon velike pobede Novosađana svoje impresije je izneo trener Vojvodine Miroslav Tanjga koja je došla baš na rođendan Vojvodine.

Mi smo jedan poklon dali za Kup. Utakmica je bila teška, ali je utakmica sa kojom smo počeli da se vadimo iz krize. Možemo da kažemo da je ova pobeda poklon Novosađanima. Kao što smo u prošloj utakmici mi bili deo slavlja 80. rođendana. Tokom čitave utakmice smo bili bolji. Lepota je kad igrači urade sve ono što smo radili na treninzima"

"Sve je ovo deo neke taktike, pristup igri. Jednostavno u nekim trenucima ekipa zaspe, kao u prethodne dve utakmice u prvenstvu. To je više nego loš dan. Da smo ovako igrali protiv Novog Pazara, ne bismo izgubili utakmicu. Kad voda dođe do grla... Nije došla bodovno, ali se ekipa malo opustila. Sa ovim pobedama protiv velikih ekipa, možda smo razmazili publiku. Drago mi je da se kult derbija vraća u Novi Sad. Vraćamo se pobedama. Voleo bih da uvek bude ovako publike, da ne budu suviše kritična prema igračima", rekao je Tanjga.

