Trener fudbalera Novog Pazara Nenad Lalatović rekao je danas, uoči gostovanja lučanskoj Mladosti u 26. kolu Super lige Srbije, da se jedino plaši mogućeg umora kod njegovih igrača.

"Malo strepim koliko su se igrači odmorili posle meča Kupa Srbije sa Crvenom zvezdom (0:2), pošto nemamo veliku rotaciju. To nije alibi. Nismo se, ipak, istrošili da ne možemo da igramo. U Lučanima sam kao trener proveo prelepo vreme", rekao je Lalatović.

Nenad Lalatović na promociji u Novom Pazaru

Utakmica u Lučanima zakazana je za ponedeljak od 18 časova.

"Dobro stoje u bloku, znaju da igraju na rezultat. Ne smemo da ih potcenimo, ako hoćemo u Evropu. Svima nama rastu apetiti, ali sve je moguće ako verujete u to što radite", naveo je Lalatović.

"Srbiju i srpski fudbal u Evropi treba da predstavljaju klubovi koji imaju navijače poput Novog Pazara. Takvih navijača je malo u Srbiji", dodao je on.

Novi Pazar je peti u Super ligi Srbije sa 42 boda, dok Mladost na 14. mestu ima 27 bodova.