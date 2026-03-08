Slušaj vest

Trener fudbalera Novog Pazara Nenad Lalatović rekao je danas, uoči gostovanja lučanskoj Mladosti u 26. kolu Super lige Srbije, da se jedino plaši mogućeg umora kod njegovih igrača.

"Malo strepim koliko su se igrači odmorili posle meča Kupa Srbije sa Crvenom zvezdom (0:2), pošto nemamo veliku rotaciju. To nije alibi. Nismo se, ipak, istrošili da ne možemo da igramo. U Lučanima sam kao trener proveo prelepo vreme", rekao je Lalatović.

Nenad Lalatović na promociji u Novom Pazaru Foto: FK Novi Pazar

 Utakmica u Lučanima zakazana je za ponedeljak od 18 časova.

"Dobro stoje u bloku, znaju da igraju na rezultat. Ne smemo da ih potcenimo, ako hoćemo u Evropu. Svima nama rastu apetiti, ali sve je moguće ako verujete u to što radite", naveo je Lalatović.

"Srbiju i srpski fudbal u Evropi treba da predstavljaju klubovi koji imaju navijače poput Novog Pazara. Takvih navijača je malo u Srbiji", dodao je on.

Novi Pazar je peti u Super ligi Srbije sa 42 boda, dok Mladost na 14. mestu ima 27 bodova.

Ne propustiteFudbal"ZVEZDI ŽELIM DA OSVOJI DUPLU KRUNU!" Lalatović oduševio Delije posle utakmice! Otkrio šta je rekao svojim igračima posle poraza, pa Zvezdi poželeo sreću!
Nenad Lalatović i Dejan Stanković
FudbalPRVE REČI LALATOVIĆA POSLE ISPADANJA IZ KUPA: Ovako je pokomentarisao poraz od Zvezde!
Nenad Lalatović
Fudbal"LALATE PREKRSTI SE!" Delije skandirale treneru Novog Pazara, a onda je Lalatović uradio nešto o čemu se priča...
Nenad Lalatović
FudbalHAOS NA TRIBINAMA, PREKID, POVREDA, PONIŠTEN GOL I EVROGOL! Lalatović nije uspeo da zaustavi crveno-bele: Zvezda prošla kroz Novi Pazar do polufinala Kupa
novi pazar-zvezda-658891.JPG
FudbalSVI GOVORE O TOME ŠTA SE DESILO IZMEĐU LALATOVIĆA I STANKOVIĆA: Fotografije o kojima priča Srbija!
Nenad Lalatović i Dejan Stanković

Novopazarci skandiraju Nenadu Lalatoviću Izvor: Kurir