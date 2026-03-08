Slušaj vest

Fudbaleri Seltika plasirali su se danas u polufinale Kupa Škotske, pošto su na gostujućem terenu u Glazgovu pobedili velikog gradskog rivala Rendžers posle jedanaesteraca 4:2, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo nerešeno 0:0.

Tokom utakmice Rendžers je bio nešto bolji rival, koji je imao 24 šuteva na gol, od kojih šest u okvir, dok je Seltik imao jedan šut i to u okvir gola. Tokom utakmice na Ajbroksu poništena su dva gola, po jedan sa obe strane.

1/23 Vidi galeriju Seltik - Rendžers, Old Firm derbi Foto: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia, Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

U 35. minutu poništen je gol igrača Setlika Dajzena Maede zbog ofsajda, dok je u 100. minutu poništen pogodak Rendžersa, ;pošto je Emanuel Fernandes rukom poslao loptu u mrežu.

Pošto nije bilo pogodaka u regularnom delu utakmice i produžecima, izvedeni su jedanaesterci.

Prvi penal izveo je igrač Rendžersa Džejms Tavernije i pogodio je prečku.

Sva četiri gola postigli su igrači Seltika redom Aleks Okslejd-Čemberlen, Oston Trasti, Reo Hatate i pobedonosni gol Tomaš Čvančara.

Za Rendžers golove u drugoj i trećoj seriji postigli su Nedim Bajrami i Rajan Naderi, a u četvrtoj seriji Džejsi Gasama poslao je loptu preko gola.

Posle utakmice u teren Ajbroksa istrčali su prvo navijači Seltika da proslave pobedu, na šta su reagovali domaći navijači i pokušavali su da se sukobe.

Upaljena je i pirotehnika, mnogobrojniji navijači Rendžersa kretali su se ka gostujućoj tribini, ali su policija i redari uspeli da naprave kordon i razdvoje dve grupe navijača.

Pobednički penal postigao je Tomaš Čvančara, što je izazvalo veliko slavlje gostujućih navijača, od kojih su neki utrčali na teren.

Ubrzo su im se pridružile i stotine pristalica Rendžersa, pri čemu su bacani razni predmeti, pa su policija i redari morali da formiraju zaštitni kordon kako bi uspostavili red.

"Niko ne želi da vidi ovakve scene u fudbalu", izjavio je trener Ranndžersa Deni Rol za "Premier Sports".

"Neprijatno je. Nadam se da to neće baciti senku na samu utakmicu", dodao je trener Seltika Martin O'Nil.

Škotska fudbsalka asocijacija saopštila je da je pokrenula istragu o incidentu.

"Škotska fudbalska asocijacija osuđuje ponašanje navijača koji su ušli na teren. Istraga će biti odmah sprovedena", navodi se u saopštenju.

Rivalstvo između Rendžersa i Seltika, poznato kao "Old Firm", smatra se jednim od najžešćih u svetskom fudbalu, a dva velikana iz Glazgova decenijama dominiraju škotskom scenom. Ipak, ove sezone na vrhu prvenstva nalazi se Harts, dok Rangers i Celtic pokušavaju da uhvate priključak.

"Old Firm utakmice su eksplozivne, oduvek su takve. Možda je baš zato ovaj derbi jedan od najboljih na svetu", rekao je O'Nil.