Slušaj vest

Fudbaleri Verdera pobedili su večeras na gostujućem terenu Union Berlin 4:1, u 25. kolu nemačke Bundeslige.

Strelci za Verder bili su Oliver Deman u 31, Jens Stage u 36, Marko Grul u 67. i Patris Čović u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.

1/36 Vidi galeriju Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia

Gol za Union Berlin postigao je Derik Kon iz penala u 18. minutu.

Union Berlin je od 19. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Andras Šafer.

Verder je na 13. mestu sa 25 bodova, a Union Berlin je na 11. poziciji sa tri boda više.

U narednom kolu, Verder će u Bremenu dočekati Majnc, dok će Union Berlin gostovati Frajburgu.