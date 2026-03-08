Slušaj vest

Fudbaleri Milana savladali su Inter u čuvenom "Derbiju dela Madonina" rezultatom 1:0 (1:0) u okviru 26. kola italijanske Serije A.

Na taj način su "rosoneri" smanjili zaostatak na vrhu tabele na sedam bodova u odnosu na gradskog rivala, koji će verovatno osvojiti "Skudeto", ali sa saznanjem da ga je najveći protivnik savladao pet puta uzastopno.

Junak trijumfa je Pervis Estupinjan strelac jedinog pogotka u 35. minutu.

Kolumbijac je dobio sjajan pas od Fofane i prosto je zakucao loptu u mrežu Intera. Spasa za Jana Zomera nije bilo.

Odbranom Milana sjajno je komandovao srpski fudbaler Strahinja Pavlović. koji je odigrao izuzetan meč, onako u svom stilu, srčano i sa mnogo energije.