Fudbaleri Đenove pobedili su večeras na svom terenu Romu 2:1, u 28. kolu italijanske Serije A.

Strelci za Đenovu bili su Žunior Mesias iz penala u 52. i Vitinja u 80. minutu.

 Gol za Romu postigao je Evan Ndika u 55. minutu.

Đenova je na 13. mestu sa 30 bodova, a Roma je peta sa 51 poenom.

U narednom kolu, Đenova će gostovati Veroni, dok će Roma gostovati Komu.

