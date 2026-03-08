Đenova je na 13. mestu sa 30 bodova, a Roma je peta sa 51 poenom
ĐENOVA BEŽI IZ OPASNE ZONE: Đenovljani srušili Romu! Vučica kiksnula u borbi za Ligu šampiona
Fudbaleri Đenove pobedili su večeras na svom terenu Romu 2:1, u 28. kolu italijanske Serije A.
Strelci za Đenovu bili su Žunior Mesias iz penala u 52. i Vitinja u 80. minutu.
Serija A 2025/26
Gol za Romu postigao je Evan Ndika u 55. minutu.
Đenova je na 13. mestu sa 30 bodova, a Roma je peta sa 51 poenom.
U narednom kolu, Đenova će gostovati Veroni, dok će Roma gostovati Komu.
