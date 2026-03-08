Slušaj vest

Fudbaleri Đenove pobedili su večeras na svom terenu Romu 2:1, u 28. kolu italijanske Serije A.

Strelci za Đenovu bili su Žunior Mesias iz penala u 52. i Vitinja u 80. minutu.

1/57 Vidi galeriju Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Gol za Romu postigao je Evan Ndika u 55. minutu.

Đenova je na 13. mestu sa 30 bodova, a Roma je peta sa 51 poenom.