Slušaj vest

Finalni meč prvenstva Mineira između Kruzeira i Atletiko Mineira obeležila je opšta tuča fudbalera na terenu.

Kruzeiro je slavio rezultatom 1:0 i tako postao prvak savezne države Mineiro, a senku na finalni okršaj bacio je incident koji se dogodio u sudijskoj nadoknadi.

Napadač Kruzeira Kristian pao je preko golmana protivničkog tima Eversona, a onda je čuvar mreže Atletika napravio potez koji je izazvao ludnicu na terenu.

Naime, Everson je srušio Kristiana i udario ga kolenima. Posle toga usledila je opšta tuča. Posebnu pažnju privukao je sraman gest iskusnog Hulka, koji se zaleteo i pesnicom s leđa udario Lukasa Romera, koji je završio na zemlji.

Ono što je posebno zanimljivo u čitavoj priči, jeste činjenica da niko nije dobio crveni karton. Međutim, očekuje se da će kazne i suspenzije biti naknadno izrečene.

Pogledajte opštu tuču na terenu: