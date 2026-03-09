Slušaj vest

Valensija je u 27. kolu La Lige pobedila Alaves kao domaćin rezultatom 3:2 nakon dramatičnog preokreta u završnici.

Gosti su stigli do prednosti već u 3. minutu i to iz jedanaesterca koij je uspešno izveo Lukas Boje.

Ćavi Guera je u 47. minutu doneo izjednačenje Valensiji nakon asistencije Umara Sadika, ali je Boje u 71. minutu još jednom bio strelac.

Delovalo je da su male šanse Valensije da uopšte ostane neporažena, ali je završnica donela neverovatan preokret.

Prvoje Eraj Komert izjednačio na 2:2 u 90. minutu, a onda je u 99. Hugo Duro pogodio sa bele tačke za pobedu Valensije. Sudija je pokazao na belu tačku nakon duela Dura sa Gevarom kojem je zbog prekršaja pokazao drugi žuti i crveni karton.

Pogledajte golove sa ove lude utakmice:

Bonus video: