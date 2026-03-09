Slušaj vest

Od leta 2025. godine se aktivno govori o Vlahovićevoj budućnosti. Ugovor sa Juventusom ističe na kraju sezone, a još uvek nije poznato da li će doći do produžetka saradnje, ili će nekadašnji fudbaler Partizana i Fiorentine promeniti sredinu.

A, dok se još uvek nagađa gde će igrati centarfor sledeće sezone, stigla je informacija o njegovom potpisu uguvora sa poznatim proizvođačem sportske opreme "Ribok".

"Ponosan sam što se pridružujem "Riboku" u trenutku kada se vraća na teren i ponovo zauzima svoje mesto u fudbalu. "Ribok" ima neverovatno nasleđe u sportu i uzbuđen sam što ćemo zajedno raditi na tome da "Reebok Football" podignemo na viši nivo za novu generaciju sportista", poručio je Dušan Vlahović.

Radi se o brendu nastalom u Velikoj Britaniji, tačnije u Boltonu 1958. godine, koji sada ima sedište u Bostonu, SAD.

Dušan Vlahović u dresu Juventusa Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Saradnja Vlahovića i "Riboka" uključuje i predstavljanje novih kopački koje će nositi.

"Kao jedan od najboljih napadača u Evropi, srpski golgeter je poznat po svojoj fizičkoj dominaciji, tehničkoj veštini i neustrašivom stavu. Među njegovim značajnim dostignućima su nagrade za najboljeg napadača Serije A (2023-24), mesto u timu godine Serije A (2023-24) i titula najboljeg srpskog fudbalera godine (2024). Kao najnoviji sportista koji se pridružio rastućem globalnom timu Riboka, Vlahović oličava ključne vrednosti brenda – individualnost, strast i svrhu, koje sport uzdižu izvan terena i prenose ga u kulturu", saopštili su iz kompanije.

Tod Krinski, glavni izvršni direktor "Riboka", istakao je zadovoljstvo zbog ove saradnje.

"Fudbal je duboko ukorenjen u nasleđu "Riboka" i centralni je deo naše budućnosti. Dok nastavljamo da obnavljamo svoje prisustvo u timskim sportovima, partnerstvo sa elitnim talentom kao što je Dušan signalizira našu posvećenost takmičenju na najvišem nivou. Ovim odajemo počast našoj prošlosti, dok hrabro oblikujemo budućnost".

Dušan Vlahović na meču Juventus - Kaljari
Dušan Vlahović na meču Juventus - Sporting
Reakcija Dušana Vlahovića na utakmici protiv Borusije
Dušan Vlahović na meču Real - Juventus

