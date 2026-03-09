Slušaj vest

Proslavljeni fudbaler i bivši trener Barselone, Ćavi Ernandez, izneo je šokantne optužbe na račun aktuelnog predsednika kluba - Đoana Laporte.

Sedam dana uoči predsedničkih izbora u katalonskom gigantu Ćavi je otkrio da je Laporta sprečio povratak Lionela Mesija u klub.

Prema rečima Ćavija, Mesi je nakon Svetskog prvenstva u Kataru dogovorio povratak u Barselonu, ali je Laporta sve stopirao jer se plašio da bi slavni Argentinac mogao da zarati sa njim.

"Predsednik ne govori istinu. Leo je već potpisao. U januaru 2023. godine, nakon što je osvojio Svetsko prvenstvo, stupili smo u kontakt i rekao mi je da je uzbuđen zbog povratka i ja sam to video. Razgovarali smo do marta i rekao sam mu: 'U redu, kada mi daš odobrenje, reći ću predsedniku jer to vidim kao dobar potez iz fudbalske perspektive'. Šta se onda dogodilo? Predsednik je počeo da pregovara o ugovoru sa Leovim ocem i imali smo odobrenje La lige, ali predsednik je sve stopirao".

Na pitanje zašto, Ćavi je odgovorio:

"Laporta mi je rekao da ako se Leo vrati, zaratiće protiv njega i to ne sme da dopusti. Leo je onda odjednom prestao da odgovara na moje pozive, jer mu je s druge strane rečeno da se njegov povratak ne može realizovati. Kada sam nazvao njegovog oca, rekao sam: 'Ovo nije moguće, Horhe', a on je rekao: 'Razgovaraj sa predsednikom'".

Ćavi je otkrio da je čitava situacija negativno uticala na njegov odnos sa Mesijem.

"Mislio je da sam deo cele te šeme. To je jako uticalo na moj odnos sa Leom, ali sada je opet sve u redu", kaže Ćavi i dodaje:

"On to sada zna, razume, ali jedan period nisam mogao da komuniciram sa njim. Bilo mi je krivo, to se desilo zbog onih na vlasti".

