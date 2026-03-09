Slušaj vest

Crno-beli su doneli šokantnu odluku i vratili su Blagojevića na poziciju šefa stručnog štaba.

Nešto više od četiri meseca je prošlo otkako je Srđan Blagojević smenjen posle eliminacije iz Kupa porazom od Mačve, kao i izgubljene utakmice protiv Čukaričkog u Super ligi Srbije.

Njega je zamenio Nenad Stojaković koji je prošao zimske pripreme u Antaliji, da bi bio smenjen već nakon tri utakmice prolećnog dela sezone. Stojakovića je zamenio Damir Čakar koji je vodio ekipu na utakmicama protiv OFK Beograda i Vojvodine.

Crno-beli su izgubili u obe utakmice.

"Na danas održanoj sednici Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan izvršena je analiza sportskih rezultata od starta prolećnog dela prvenstva. Rezultati su za Klub neprihvatljivi. Dodatno je ocenjeno da je neophodno da se preduzmu aktivnosti kako bi se kriza rezultata, a posebno kriza stručnog rada, zaustavile.

Upravni odbor je većinom glasova (4-1) imenovao Srđana Blagojevića za novog šefa stručnog štaba.

Novi stručni štab će sa radom početi sutra, 10. marta 2026. godine", saopštili su iz Humske.

