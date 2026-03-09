Srđan Blagojević i Predrag Mijatović na promociji u FK Partizan

Crno-beli su u ponedeljak, dan nakon što je ekipa iz Humske doživela težak poraz od Vojvodine rezultatom 3:0, saopštili da će Srđan Blagojević ponovo preuzeti ekipu, nakon nešto više od četiri meseca od njegove smene.

Blagojević je, podsetimo, smenjen početkom novembra 2025. godine posle ispadanja iz Kupa od Mačve i poraza od Čukaričkog u Super ligi Srbije.

Ekipu je preuzeo Nenad Stojaković koji je prošao zimske pripreme u Antaliji, ali je smenjen posle samo tri kola prolećnog dela sezone. Partizan je posle njega na dve utakmice vodio Damir Čakar, a nakon dve utakmice i poraza od OFK Beograda u Humskoj i Vojvodine u Novom Sadu, dogodila se nova promena.

Crno-beli su saopštili da je Upravni odbor imao četiri glasa za i jedan glas protiv dolaska Srđana Blagojevića.

Kako Kurir saznaje, jedini koji nije želeo povratak Blagojevića je bio Predrag Mijatović, potpredsednik za sportska pitanja, kojeg su nadglasali predsednik Rasim Ljajić, generalni direktor Danko Lazović, potpredsednica zadužena za poslovnu politiku Milka Forcan i član Upravnog odbora Vojislav Lazarević.

Ovo nije prvi put da se glasanje u Humskoj završava na ovaj način pošto je sa četiri prema jedan krajem februara odbijen predlog da se održi vanredna Skupština kluba zbog nesuglasica među članovima Uprave.

Tada je Mijatović bio jedini koji je želeo da se vanredna Skupština održi, dok su ostali smatrali da je u tom trenutku prioritet morao da bude rad sportskog sektora i da fokus bude na terenu.

