"Smatram da je ekipi potrebna nova energija i neko ko će razmrdati igrače pred odlučujuće mečeve u Super ligi Srbije. Čukarički zaslužuje da bude u vrhu srpskog fudbala i siguran sam da će ljudi u klubu napraviti najbolji mogući izbor. Imali smo korektan razgovor, kao što je to uvek do sada bio slučaj. Dugujem veliku zahvalnost direktorima kluba, ljudima koji su mi pomagali u stručnom štabu, naravno i igračima na profesionalnom odnosu i zalaganju. Želim ekipi svu sreću u narednom periodu", kazao je Milan Lešnjak.