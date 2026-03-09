ŠTA SE OVO DEŠAVA U SUPER LIGI SRBIJE?! Nije samo Partizan promenio trenera - ode još jedan stručnjak: "Smatram da je ekipi potrebna nova energija..."
Milan Lešnjak više nije šef stručnog štaba Čukaričkog. Iskusni, 50-godišnji stručnjak završio je četvrti mandat na klupi ekipe sa Banovog brda, posle poraza od Javora u Ivanjici.
"Smatram da je ekipi potrebna nova energija i neko ko će razmrdati igrače pred odlučujuće mečeve u Super ligi Srbije. Čukarički zaslužuje da bude u vrhu srpskog fudbala i siguran sam da će ljudi u klubu napraviti najbolji mogući izbor. Imali smo korektan razgovor, kao što je to uvek do sada bio slučaj. Dugujem veliku zahvalnost direktorima kluba, ljudima koji su mi pomagali u stručnom štabu, naravno i igračima na profesionalnom odnosu i zalaganju. Želim ekipi svu sreću u narednom periodu", kazao je Milan Lešnjak.
Lešnjak je dugo godina u Čukaričkom, radio je na različitim pozicijama. Bio je šef stručnog štaba Brđana 2016. godine, potom u finišu sezone 2021/22, pa u završetku sezone 2022/23, kao i u poslednjem mandatu od aprila 2025. godine.
Lešnjak je bio i asistent u stručnom štabu Dušana Kerkeza, a dugo godina radio je kao direktor Omladinske škole Čukaričkog.
