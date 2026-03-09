PRVI ZAHTEV SRĐANA BLAGOJEVIĆA PO POVRATKU U PARTIZAN: Jedan čovek mora da ide!
Ono što se dešava u Humskoj jako teško je objasniti i ljudima koji prate Partizan.
Crno-beli su još jednom promenili trenera i na klupu Partizana vratiće se Srđan Blagojević.
Pokušaće da ugasi požar Blagojević, a po povratku među crno-bele imao je i jedan jasan zahtev. Prema pisanjima Mozzart sporta, Srđan Blagojević upravi Partizana je predočio da ne želi da sarađuje sa Đorđijem Ćetkovićem koji je već neko vreme u stručnom štabu.
Isti izvor navodi i kako će želja novog/starog trenera Partizana biti uslišena, te da će Ćetković sa mesta pomoćnika seniorskog tima biti prebačen na neku drugu poziciju u klubu.
Srđan Blagojević je formirati stručni štab prema svom nahođenju. To znači da će se u Partizan, kao njegov prvi saradnik vratiti Dejan Fijala, kao i kondicioni trener Saša Semeredi.
Da li će uspeti da ugasi požar, ostaje da se vidi...
Kurir sport / Mozzart sport
