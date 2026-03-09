Slušaj vest

Ono što se dešava u Humskoj jako teško je objasniti i ljudima koji prate Partizan.

Crno-beli su još jednom promenili trenera i na klupu Partizana vratiće se Srđan Blagojević.

Srđan Blagojević Foto: Starsport

Pokušaće da ugasi požar Blagojević, a po povratku među crno-bele imao je i jedan jasan zahtev. Prema pisanjima Mozzart sporta, Srđan Blagojević upravi Partizana je predočio da ne želi da sarađuje sa Đorđijem Ćetkovićem koji je već neko vreme u stručnom štabu.

Isti izvor navodi i kako će želja novog/starog trenera Partizana biti uslišena, te da će Ćetković sa mesta pomoćnika seniorskog tima biti prebačen na neku drugu poziciju u klubu.

djordjije1.jpg
Foto: Www.partizan.rs

Srđan Blagojević je formirati stručni štab prema svom nahođenju. To znači da će se u Partizan, kao njegov prvi saradnik vratiti Dejan Fijala, kao i kondicioni trener Saša Semeredi.

Da li će uspeti da ugasi požar, ostaje da se vidi...

Kurir sport / Mozzart sport

Ne propustiteFudbalBURNO U HUMSKOJ: MIJATOVIĆ BIO PROTIV POVRATKA BLAGOJEVIĆA! Legendarni as ostao sam, evo kako je izglasan neočekivani potez
Srđan Blagojević i Predrag Mijatović na promociji u FK Partizan
FudbalSRĐAN BLAGOJEVIĆ SE OGLASIO POSLE NOVOG DEBAKLA PARTIZANA! Njegove reči odzvanjaju Humskom - bivši trener Parnog valjka žestoko "pecnuo" crno-bele!
Srđan Blagojević
FudbalTRENER PARTIZANA NE ODREĐUJE KO ĆE DA IGRA?! Šokantne reči fudbalera crno-belih: Nije mi dozvoljeno da igram, ne znam ko odlučuje...
Gajas Zahid
Fudbal"NIJE PARTIZAN NI MOJ, NI MIJATOVIĆEV!" Danko Lazović prvi put progovorio o turbulentnom periodu u Humskoj
Predrag Mijatović i Danko Lazović

 BONUS VIDEO:

Gol Partizana na večitom derbiju Izvor: Kurir