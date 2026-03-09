Slušaj vest

Ono što se dešava u Humskoj je potpuno neverovatno i nešto je što ne viđa često, ili ne viđa uopšte u klubovima takve veličine.

Odlazak Milorada Vučelića i Miloša Vazure iz kluba na jesen 2024. godine i dolazak aktuelnog rukovodstva Partizanu je donelo neke lepe stvari i promene ka pozitivnom.

Ali, aktuelna situacija je prilično haotična.

Srđan Blagojević je vraćen nakon četiri meseca otkako je dobio otkaz, a stanje na terenu, ali i u klupskim prostorijama je drastično lošije u odnosu na trenutak kada je napustio klub.

1/14 Vidi galeriju Srđan Blagojević Foto: Starsport

Odnosi između rukovodećih ljudi su daleko od dobrih i postoje razne nesuglasice. Na primer, Predrag Mijatović je protiv novog dolaska Blagojevića.



Srđan se vratio, a zapravo nije ni odlazio



Podsetimo, nakon što je smenjen sa mesta trenera Blagojević je tužio Partizan

Kako prenosi "Mozzart sport", iako je smenjen sa pozicije šefa stručnog štaba, Blagojevićev radni odnos nikada nije prekinut upravo zbog tužbe kojom je trener želeo da dobije ono što je smatrao da mu pripada - ugovor do kraja sezone.

Tako će bar administrativne obaveze zaposlenima u Humskoj biti olakšane, jer će novi-stari šef stručnog štaba praktično samo biti vraćen na poziciju koju je obavljao.

"S obzirom na to da je ugovor jednostrano raskinut od strane kluba, a bio je važeći do juna meseca, jedina mogućnost i jedina moja opcija da zaštitim svoja prava jeste tužba komisiji za rešavanje sporova FSS. To je redovna i očekivana procedura kod ovakvih dešavanja i u tome nema ništa neobično ni sporno", rekao je Blagojević nakon tužbe za "Sportal".

Kurir sport/Mozzart sport

Bonus video: