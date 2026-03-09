Slušaj vest

Srpski fudbaler Sava Radić, defanzivac Valete, postao je pravi heroj tokom četvrtfinalnog meča kupa protiv Hamruna, kada je brzom i prisebnom reakcijom pomogao da se spase život protivničkom igraču.

Posle snažnog sudara na terenu, vezista Hamruna Matias Garsia srušio se na travu i ostao bez svesti. Radić nije gubio ni trenutak, prvi je pritrčao rivalu i, pre nego što je medicinski tim stigao, preuzeo inicijativu kako bi mu pomogao.

Srpski defanzivac zadržao je potpunu pribranost u dramatičnim trenucima, a kasnije je i sam detaljno opisao kroz kakvu je dramu prošao.

- Kada sam ga video, nije se pomerao. Pokušao sam da mu otvorim usta, ali je to bilo veoma teško. U jednom trenutku sam uspeo. Shvatio sam da je jezik pao unazad i pokušao sam da ga namestim kako bi mogao da diše - prisetio se Radić.

U jednom trenutku dramatične situacije, Garsija je, dok je bio bez svesti i u snažnom instinktivnom grču, počeo da snažno grize ruku srpskog fudbalera.

- U jednom trenutku počeo je jako da steže zube, ali sam morao da nastavim. Adrenalin je učinio svoje, tek kada sam se udaljio osetio sam bol u rukama, ali najvažnije je da je on dobro. Kada sam mu namestio jezik i kada je počeo da diše, znao sam da će biti u redu - rekao je bivši fudbaler Čukaričkog i potom dodao:

- Zahvalio mi se mnogo i izvinio jer me je ugrizao, ali sam mu rekao da to nije važno. Najvažnije je da je on živ i zdrav - zaključio je Radić.