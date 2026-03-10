Slušaj vest

Nemački stručnjak Diter Heking imenovan je za novog trenera fudbalera Volfsburga, saopštio je nemački klub.

Heking je na mestu trenera zamenio Danijela Bauera, koji je u nedelju dobio otkaz posle serije loših rezultata Volfsburga u Bundesligi.

"Povratak u Volfsburg mi puno znači. Ovde sam imao intenzivno i uspešno razdoblje i poznajem kvalitet i energiju koju ovaj klub ima. Sada je vreme da se u potpunosti usredsredim na zadatke koji su pred nama, kao i da udružimo snage kako bi klub ostao u Bundesligi", izjavio je Heking, koji je zvanično predstavljen kao novi trener Volfsburga.

Fudbaleri Volfsburga se trenutno nalaze na 17. mestu na tabeli Bundeslige sa 20 bodova.

Heking (61) je već trenirao Volfsburg i to od 2012. do 2016. godine, a sa ovim klubom osvojio je Kup i Superkup Nemačke 2015. On je ranije vodio i Bohum, Nirnberg, Hamburger, Borusiju Menhengladbah, Hanover, Alemaniju Ahen i Libek.