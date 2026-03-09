Slušaj vest

Fudbaleri Milana uspeli su da pobede Inter i da makar još malo zakuvaju borbu za Skudeto.

Interova prednost sada iznosi sedam bodova, a do kraja je ostalo 10 kola, tako da je u igri još dovoljan broj bodova.

Treba istaći da je Inter ispao iz Lige šampiona od Bode Glimta i da može potpuno da se fokusira na borbu za Skudeto, što će sigurno i učiniti.

Ipak, na papiru deluje da Milan ima i nešto teži raspored, pre svega zbog gostovanja Napoliju i derbija sa Juventusom na "San Siru", dok Inter, ako pogledamo mečeve protiv timova iz top 6, ima gostovanje Komu i dočekuje Romu.

Ako uzmemo u obzir da Milan mora da pobedi sve mečeve do kraja, a da Inter pritom izgubi barem dve uz jedan remi, zaista deluje da je pred "rosonerima" nemoguća misija uprkos pobedi u gradskom derbiju.

Inače, Luka Modrić je posle još jedne sjajne partije odgovorio na pitanje o borbi za titulu.

"Teško je reći. Znate da uvek kažu da se titule osvajaju na tim manjim utakmicama, a mi nismo bili najbolji u takvim mečevima i izgubili smo previše bodova. Moramo da pronađemo način da budemo bolji. Posebno moramo da pronađemo bolja rešenja protiv timova koji se brane u niskom bloku", rekao je Modrić.

Trećeplasirani Napoli matematički i dalje jeste u igri, ali zaista je zaostatak od 11 bodova u ovom momentu ogroman za Konteov tim.

Serija A, raspored Intera i Milana do kraja:

29. kolo: Inter - Atalanta, Lacio - Milan

30. kolo: Fiorentina - Inter, Milan - Torino

31. kolo: Inter - Roma, Napoli - Milan

32. kolo: Komo - Inter, Milan - Udineze

33. kolo: Inter - Kaljari, Verona - Milan

34. kolo: Milan - Juventus, Torino - Inter

35. kolo: Inter - Parma, Sasuolo - Milan

36. kolo: Lacio - Inter, Milan - Atalanta

37. kolo: Inter - Verona, Đenova - Milan

38. kolo: Bolonja Inter, Milan - Kaljari

