MILAN IZNENADIO INTER, DA LI MOŽE DO TITULE?! Modrić bio odličan u velikom derbiju, a onda govorio o borbi u Seriji A
Fudbaleri Milana uspeli su da pobede Inter i da makar još malo zakuvaju borbu za Skudeto.
Interova prednost sada iznosi sedam bodova, a do kraja je ostalo 10 kola, tako da je u igri još dovoljan broj bodova.
Treba istaći da je Inter ispao iz Lige šampiona od Bode Glimta i da može potpuno da se fokusira na borbu za Skudeto, što će sigurno i učiniti.
Ipak, na papiru deluje da Milan ima i nešto teži raspored, pre svega zbog gostovanja Napoliju i derbija sa Juventusom na "San Siru", dok Inter, ako pogledamo mečeve protiv timova iz top 6, ima gostovanje Komu i dočekuje Romu.
Ako uzmemo u obzir da Milan mora da pobedi sve mečeve do kraja, a da Inter pritom izgubi barem dve uz jedan remi, zaista deluje da je pred "rosonerima" nemoguća misija uprkos pobedi u gradskom derbiju.
Inače, Luka Modrić je posle još jedne sjajne partije odgovorio na pitanje o borbi za titulu.
"Teško je reći. Znate da uvek kažu da se titule osvajaju na tim manjim utakmicama, a mi nismo bili najbolji u takvim mečevima i izgubili smo previše bodova. Moramo da pronađemo način da budemo bolji. Posebno moramo da pronađemo bolja rešenja protiv timova koji se brane u niskom bloku", rekao je Modrić.
Trećeplasirani Napoli matematički i dalje jeste u igri, ali zaista je zaostatak od 11 bodova u ovom momentu ogroman za Konteov tim.
Serija A, raspored Intera i Milana do kraja:
29. kolo: Inter - Atalanta, Lacio - Milan
30. kolo: Fiorentina - Inter, Milan - Torino
31. kolo: Inter - Roma, Napoli - Milan
32. kolo: Komo - Inter, Milan - Udineze
33. kolo: Inter - Kaljari, Verona - Milan
34. kolo: Milan - Juventus, Torino - Inter
35. kolo: Inter - Parma, Sasuolo - Milan
36. kolo: Lacio - Inter, Milan - Atalanta
37. kolo: Inter - Verona, Đenova - Milan
38. kolo: Bolonja Inter, Milan - Kaljari
Bonus video: