Tokom noći između nedelje i ponedeljka se dogodio incident u oblasti Kupres u Bosni i Hercegovini.

Poznati navijački portal "hooligans.cz", prvo je objavio da je više od stotinu navijača Crvene zvezde navodno čekalo kolonu vozila sa navijačima Hajduka koji su se verovatno vraćali sa utakmice protiv Dinamo Zagreba koja je u nedelju odigrana u Splitu. Međutim, brzo su tu informaciju uklonili sa svojih stranica.

U pitanju su bili ipak BBB, navijači Dinama, koji su čekali pristalice Hajduka.

Srećom nije bilo povređenih, već samo nekoliko oštećenih vozila.

Sukob Delija i Torcide

Podsetimo, u januaru ove godine Torcida je blizu aerodroma u Tuzli napala navijače Crvene zvezde koji su se vraćali sa utakmice protiv Malmea u Ligi Evrope.

Tada su uhapšene 93 osobe, a povređeno njih 23.

Navijačke grupe su na narednim utakmicama posvetili jedni drugima transparente..

