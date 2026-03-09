Slušaj vest

Danas je iz Humske ulice stigla vest koja je iznenadila sportsku javnost u Srbiji.

Podsetimo, crno-beli su još jednom promenili trenera i na klupu Partizana vratiće se Srđan Blagojević.

Pokušaće da ugasi požar Blagojević, a po povratku među crno-bele imao je i jedan jasan zahtev. Naime,, Srđan Blagojević upravi Partizana je predočio da ne želi da sarađuje sa Đorđijem Ćetkovićem koji je već neko vreme u stručnom štabu.

Srđan Blagojević Foto: Starsport

Prema saznanjima Sport Kluba, Blagojević planira da u svoj stručni štab vrati čoveka od velikog poverenja, sa kojim je već sarađivao u nekoliko klubova tokom karijere, Nikolu Stankovića.

Ideja je da Stanković preuzme ulogu prvog pomoćnika, a sada se čeka konačna odluka Stankovića i njegov odgovor na ponudu da se priključi stručnom štabu.

