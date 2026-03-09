Slušaj vest

Velika tragedija potresla je omladinski fudbal u Engleskoj nakon smrti mlade igračice Amelie Aplin, članice omladinske akademije Oksford junajteda, koja je preminula u 15. godini pošto joj je pozlilo tokom utakmice protiv vršnjakinja iz Fulama.

Tokom susreta omladinskih selekcija odigranog u petak, talentovanoj golmanki je iznenada pozlilo, nakon čega se srušila na terenu.

Lekarske ekipe oba kluba, zajedno sa hitnim službama, odmah su reagovale i pokušale da joj pruže pomoć, ali je kasnije potvrđeno da je tinejdžerka nažalost preminula.

Povodom tragedije oglasio se i Oksford junajteda zvaničnim saopštenjem, u kojem je klub izrazio duboku tugu zbog gubitka mlade igračice.

Iz kluba su uputili saučešće njenoj porodici, prijateljima, saigračicama i trenerima, uz zahvalnost medicinskom osoblju i hitnim službama koje su učinile sve da joj spasu život.

"S velikom tugom objavljujemo da je preminula 15-godišnja igračica Akademije", stoji u saopštenju.

