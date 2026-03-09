Slušaj vest

Nešto više od četiri meseca je prošlo otkako je Srđan Blagojević smenjen posle eliminacije iz Kupa porazom od Mačve, kao i izgubljene utakmice protiv Čukaričkog u Super ligi Srbije.

Njega je zamenio Nenad Stojaković koji je prošao zimske pripreme u Antaliji, da bi bio smenjen već nakon tri utakmice prolećnog dela sezone. Stojakovića je zamenio Damir Čakar koji je vodio ekipu na utakmicama protiv OFK Beograda i Vojvodine, a crno-beli su izgubili u obe utakmice.

Sada se oglasio i predsednik Partizana Rasim Ljajić koji je objasnio povratak Srđana Blagojevića u Partizan.

"Bili ste u prilici da vidite epilog glasanja. Postojala je diskusija, kao i argumenti za i protiv. Smatramo da je odluka ispravna i da može da podigne ekipu koja se očito nalazi u rezultatskoj krizi. Ni daleko manji klubovi ne bi mogli sebi da dozvole dva poraza sa pet primljenih golova, a kamoli Partizan sa takvim ambicijama. Reakcija je bila nužna", rekao je Ljajić za "Meridian Sport".

Ljajić tvrdi da je ovakav potez u postojećim okolnostima bio najlogičniji.

"Rešenje je atipično, ali to je neophodno za ovakvu situaciju u kojoj se klub nalazi. Želeli smo trenera koji poznaje ekipu i igrače, kao i stručnjak kojem neće biti neophodno vreme za adaptaciju. On se vraća u svoju kuću. To su razlozi koji su nas motivisali da vratimo Blagojevića".

1/14 Vidi galeriju Srđan Blagojević Foto: Starsport

Kakav je zadatak ispred stručnog štaba?

"Najpre je važno da vratimo pozitivnu klimu u klub i oko kluba. Ona će potom uticati na povratak publike na stadion. Verujemo da će dolazak Blagojevića prijati igračima, jer su navikli na njegov sistem, rad, disciplinu, modalitete trenera. Nadamo se da će ih to vratiti na pobednički kolosek. Prvenstveno nije završeno, ima još da se igra. Poseban akcenat stavljamo na pripreme ekipe za novi ciklus evropskih takmičenja i narednu sezonu. To su dva ključna cilja – da ostvarimo što bolje rezultate i pobeđujemo do kraja prvenstve, te da onda iz toga u pozitivnom tonu dočekamo kvalifikacije", zaključio je Ljajić.