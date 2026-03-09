Slušaj vest

Pred Barselonom su predsednički izbori, na kojima se Laporta ponovo kandidovao, dok legendarni as podržava drugog kandidata – Víktor Fonta.

"Pošto sam napustio Barselonu, odlučio sam da ne dajem nikakve izjave iz poštovanja prema klubu. Svi znaju koliko volim klub, ali sve što je klub rekao bila je apsolutna laž i osećam da moram to da kažem. Dugo sam to nosio u sebi i želim da to raščistim. Postao sam trener Barselone zahvaljujući Laporti, ali na kraju me je on izneverio", rekao je Ćavi.

Posebnu pažnju izazvao je deo intervjua u kojem je govorio o potencijalnom povratku Lionela Mesija na stadion Kamp Nou. Prema njegovim rečima, povratak je bio praktično dogovoren još tokom 2022. godine.

"Mesijev povratak u Barselonu 2023. godine bio je gotova stvar. Sve je dogovoreno krajem 2022. godine, pošto je osvojio Svetsko prvenstvo. Imali smo zeleno svetlo od La Lige, Leo je želeo da se vrati, ali je Laporta zaustavio potpisivanje."

Ćavi tvrdi da je odluku lično doneo Đoan Laporta.

"Rekao mi je da će Mesi krenuti na njega i da to ne može da dozvoli. U mom je interesu da kažem istinu. Mesi se nije vratio jer ga Laporta nije želeo. Nije krivica La Lige, niti je njegov otac tražio više novca. To je laž!"

Bivši trener Barselone dodao je da je čitava situacija ostavila posledice i na njegov odnos sa argentinskim asom.

"Činjenica da se nije vratio u klub narušila je moj odnos sa njim. Leo je mislio da sam deo zavere. Ponavljam, Laporta ga nije želeo. Sada smo Mesi i ja ponovo u dobrim odnosima. Zaista sam želeo da se vrati u Barsu."