Poznati turski trener Engin Firat preminuo je u 55. godini, ostavivši iza sebe bogatu i međunarodno zapaženu karijeru.

Firat je preminuo usled iznenadnog srčanog udara na Aerodromu u Istanbulu, dok se vraćao iz angažmana u libanskom klubu Nedžme.

Uprkos hitnoj intervenciji medicinskog osoblja, trener nije mogao biti spasen, što je izazvalo duboku tugu u fudbalskim krugovima u Turskoj, ali i u zemljama u kojima je radio.

Engin Firat je tokom karijere ostavio neizbrisiv trag u međunarodnom fudbalu. Bio je poznat po tome što je turski fudbal predstavljao širom sveta, od Kenije, Moldavije, Irana, do Nemačke. Počeo je kao pomoćnik Vernera Loranta u Fenerbahčeu 2002. godine, a zatim je obavljao važne uloge u reprezentacijama i klubovima širom sveta. Bio je pomoćnik Alija Daeija u iranskoj reprezentaciji, glavni trener Moldavije, kao i selektor Kenije.

Pored toga, Firat je trenirao klubove kao što su LR Alen u Nemačkoj, Inčeon junajted u Južnoj Koreji, Sivaspor i Erčijespor u Turskoj, ali i iranske timove Saipu i Sepahan.

Najnoviji angažman Firata bio je u Nedžme, jednom od najvećih klubova Libana, gde je potpisao ugovor 8. februara 2026. godine.

