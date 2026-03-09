Slušaj vest

Naime ekipa Bora 1919 savladala je Brzi Brod na gostovanju rezultatom 2:1, ali je meč ostao u senci dešavanja uoči meča.

Povodim nemilih scena Bor 1919 se oglasio na zvaničnoj Instagram stranici.

„Naš klub FK Bor 1919 gostovao je u Brzom Brodu. Nažalost, umesto sportskog dočeka i poštovanja koje bi trebalo da postoji između klubova, suočili smo se sa vandalskim ponašanjem. Naš autobus polivan je farbom i zasut kamenicama. Namerno je oštećen, što predstavlja nepoštovanje prema našem klubu i nema nikakve veze sa sportom i fer-plejom.

Zabrinjava nas još više činjenica da je ovakav čin javno prikazan i promovisan na stranici OFK Brzi Brod 1946, gde su objavljeni snimci i fotografije prskanja autobusa.

Zahtevamo od Fudbalskog saveza Regiona istočne Srbije da adekvatno reaguje na ovakvo ponašanje, imajući u vidu da je FK Brzi Brod bio organizator utakmice i odgovoran za bezbednost gostujućeg kluba”, stoji u saopštenju Borana.