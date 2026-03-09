Slušaj vest

Euforija oko Vasilije Kostova raste iz dana u dan, a veliki broj evropskih velikana stao je u red za potpis bisera Crvene zvezde.

Mešu poslednjima je aktuelni šampiona Evrope PSŽ, koji ne žali novac za Kostona. Prema navodima, "sveci" su spremni da izdvoje oko 25 miliona evra!

1/12 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Kako ističu mediji u Francuskoj, zbog problema u veznom redu, sportski sektor Pari Sen Žermena je intenzivirao kontakte oko Vasilija Kostova, bisera Crvene zvezde. Prema navodima portala “Jeunesfooteux”, francuski gigant je napravio iskorak u borbi za potpis “srpskog Pedrija”, te tamošnji mediji dodaju da se slučaj zahuktava, kao i da su u trci i drugi evropski velikani – Inter, Arsenal, Čelsi, Borusija Dortmund i Juventus.

Isti izvor dodaje da je ponuda Olimpika iz Marseja od oko 17.000.000 evra glatko odbijena od strane crveno-belih koji očekuju blizu 25.000.000. Navodno, profil igrača kakav je Kostov upravo je ono što traže na Parku prinčeva jer mladi Zvezdin as može da pokrije pozicije “osmice”, “desetke” i desnog krila čime bi bio konkurencija upravo Fernandezu.

PSŽ želi Vasilija Kostova Foto: Printscreen/jeunesfooteux

Čak i da je Zvezda prihvatila 17.000.000 evra koliko su navodno nudili iz Olimpika, ili 20.000.000 koliko je Zvezdan Terzić rekao da su imali na stolu, Kostov bi oborio klupski i rekord Srbije, ali kako stvari stoje lestvica će prilikom prodaje talentovanog igrača biti pomerena i više nego što je inicijalno projektovano.

