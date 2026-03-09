IZ ZVEZDINOG ČUVENOG TUNELA NA PARK PRINČEVA? PSŽ odrešio kesu za Vasilija Kostova, sprema se nezapamćeni multimilionski transfer na Marakani!
Euforija oko Vasilije Kostova raste iz dana u dan, a veliki broj evropskih velikana stao je u red za potpis bisera Crvene zvezde.
Mešu poslednjima je aktuelni šampiona Evrope PSŽ, koji ne žali novac za Kostona. Prema navodima, "sveci" su spremni da izdvoje oko 25 miliona evra!
Kako ističu mediji u Francuskoj, zbog problema u veznom redu, sportski sektor Pari Sen Žermena je intenzivirao kontakte oko Vasilija Kostova, bisera Crvene zvezde. Prema navodima portala “Jeunesfooteux”, francuski gigant je napravio iskorak u borbi za potpis “srpskog Pedrija”, te tamošnji mediji dodaju da se slučaj zahuktava, kao i da su u trci i drugi evropski velikani – Inter, Arsenal, Čelsi, Borusija Dortmund i Juventus.
Isti izvor dodaje da je ponuda Olimpika iz Marseja od oko 17.000.000 evra glatko odbijena od strane crveno-belih koji očekuju blizu 25.000.000. Navodno, profil igrača kakav je Kostov upravo je ono što traže na Parku prinčeva jer mladi Zvezdin as može da pokrije pozicije “osmice”, “desetke” i desnog krila čime bi bio konkurencija upravo Fernandezu.
Čak i da je Zvezda prihvatila 17.000.000 evra koliko su navodno nudili iz Olimpika, ili 20.000.000 koliko je Zvezdan Terzić rekao da su imali na stolu, Kostov bi oborio klupski i rekord Srbije, ali kako stvari stoje lestvica će prilikom prodaje talentovanog igrača biti pomerena i više nego što je inicijalno projektovano.
